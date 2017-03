Unitymedia auf der Halde: Der Bildschirm ist schon wieder dunkel

Der Schaden ist keineswegs behoben. Heute melden sich erneut Kunden von Unitymedia, deren Internet, Telefon und Fernsehen nicht funktioniert. Der Ausfall datiert seit Dienstagabend, etwa 22.15 Uhr. Der Betreiber wurde um eine Stellungnahme gebeten. Die Antwort steht aus.

Besonders ärgerlich ist die Situation für einen Onlinehändler, der seinen Sitz in der Westendstraße hat. Benjamin Haas schreibt:

"Die Meldung stimmt schon wieder nicht mehr, da im Bereich Halde in St.Georgen seit gestern 22.30 Uhr schon wieder zahlreiche Kunden von Unitymedia einen Totalausfall haben. Wie schon von Dienstag letzter Woche bis Montag Nachmittag kein Internet, Telefon und TV verfügbar war. Wir sind selbst betroffen und es ist als Onlinehändler für Werbekugelschreiber und Werbeartikel absolut nicht lustig, so lange Ausfälle hinnehmen zu müssen. Man kommt sich vor wie ein Taxifahrer ohne Taxi.

Unsere Kunden von www.dein-pen.de erhalten am Telefon nur die Meldung "Anschluss nicht erreichbar", was sehr unseriös wirkt und deshalb auch viele Besucher wieder wegklicken und weiterziehen. Ändern kann man dies nicht. Wir sind der Meinung, daß es bei heutigen technischen Möglichkeiten nicht hinnehmbar ist, dass irgend ein Telefonat im Nichts ankommt. Es müsste wenigstens eine Amt-Umleitung der Rufnummer auf eine externe Handynummer ermöglicht werden, die Unitymedia aber nicht anbietet.

Der Kommunikations-Riese bietet von sich aus auch keine Überbrückungsmöglichkeiten an. Wir behelfen uns, was das Internet anbelangt seit mehr als einer Woche mit UMTS-Sticks und Simkarten eines anderen Anbieters, dass wir Anfragen und Aufträge per E-Mail wenigstens bearbeiten können. Solche Sticks könnten beispielsweise auch von Unitymedia zur Überbrückung angeboten werden. Man bezahlt ja auch schließlich eine Flatrate. In der Hotline wird man nur gebeten zu warten und geduldig zu sein, die Techniker seien dran das Problem zu beheben – jeden Tag, eine Woche lang. Irgendwann glaubst du das einfach nicht mehr.

Enttäuschend ist auch, dass der Informationsfluss über den Störungsverlauf von Unitymedia zum Kunden diesbezüglich eigentlich überhaupt nicht stattfindet. Bei jedem Anruf erhält man von unterschiedlichen Mitarbeitern widdersprüchliche Angaben über die Situation und Ursache. Die Ungewissheit, wie lange das Problem noch besteht, beziehungsweise wie oft das in Zukunft noch auftauchen wird, erzeugt ein Gefühl der absoluten Machtlosigkeit. Man ist dem Kommunikations-Riesen einfach ausgeliefert."