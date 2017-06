St. Georgen Ungewöhnlicher Einsatz: Feuerwehr rettet Katze vom Dach

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz musste die Feuerwehr in St. Georgen in der Nacht zum Dienstag ausrücken.

n ziemliche Schwierigkeiten geriet am Montagabend eine Katze, als sie einen abendlichen Ausflug über die Dächer der Bergstadt unternahm. In einer Dachrinne an einem Gebäude direkt an der Bundesstraße endete der Ausflug allerdings jäh. Für die Mieze gab es kein vor und kein zurück mehr. Das Kätzchen rief lautstark um Hilfe.Das Maunzen vernahm eine Anwohnerin, die kurz vor Mitternacht auf ihre Terrasse trat. Beim Blick in den Nachthimmel entdeckte sie das verzweifelte Kätzchen, das dort offenbar bereits seit Stunden festsaß. Da sich der Ausguck der Katze in gut zehn Metern Höhe befand und der Stelle mit einer normalen Leiter nicht beizukommen war, entschied sich die tierliebe Dame, die Feuerwehr zu alarmieren. Die rückte auch mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften aus. Per Drehleiter und gut gegen scharfe Katzenkrallen geschützt näherten sich zwei Katzenspezialisten dem Stubentiger und befreiten diesen aus seiner misslichen Situation.Großen Schaden scheint der Dachhase übrigens nicht genommen zu haben. Kaum hatte er wieder festen Boden unter den Pfoten und nach einigen Momenten, in denen sie sich maunzend umschaute, als wolle er sich bei ihren Rettern bedanken, sauste er wie der Blitz in die Dunkelheit davon.