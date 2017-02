Unfallflucht nach Parkrempler in der Friedrichstraße

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Mittwoch in der Friedrichstraße ein Auto beschädigt hat und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr laut Polizei ein geparktes Auto in der Friedrichstraße beschädigt und ist anschließend davongefahren. Auf dem Parkplatz des Elisabethhauses touchierte er einen abgestellten Ford Fiesta vermutlich beim Ein- oder Ausparken. An dem Ford entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Polizeirevier unter 07724 94950-0.