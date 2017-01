St. Georgen Unfallflucht auf Firmenparkplatz

Kleinlastwagen verursacht vermutlich bei Wendemanöver rund 2000 Euro Schaden.

Der Fahrer eines Kleinlastwagens mit vermutlich osteuropäischem Kennzeichen hat am Donnerstag zwischen 8 und 17.20 Uhr auf einem Parkplatz einer Technologiefirma an der Feldbergstraße einen grünen VW Scirocco beschädigt. Der Unfall ereignete sich dem Anschein nach bei einem Wendemanöver Lastwagenfahrers. Bei der Kollision entstand am VW ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall können beim Polizeirevier St. Georgen unter der Nummer 0 77 24/9 49 50 abgegeben werden.