St. Georgen Unfall auf der Bundesstraße 33: Opel schleudert gegen einen Baum

Ein Auffahrunfall forderte am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 33 beim Brudermoosparkplatz Sachschaden in Höhe von 33 000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, beziehungsweise leicht verletzt.

Gegen 16 Uhr fuhr der Fahrer eines Kastenwagens von St. Georgen kommend in Richtung Peterzell und wollte auf Höhe des Brudermoosparkplatzes nach links abbiegen. Eine nachfolgende 74-Jährige musste deshalb mit ihrem Opel anhalten. Ein sich hinter der Frau befindlicher 57-jähriger Ford-Fahrer erkannte diese Situation zu spät, versuchte vergeblich eine Ausweichbewegung einzuleiten und krachte versetzt in das Heck des Opels. Der Opel wurde dadurch von der Straße und gegen einen Baum geschleudert. Die Opel-Fahrerin blieb dabei glücklicherweise unverletzt. Der Unfallverursacher im Ford zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 31 000 Euro. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Während der polizeilichen Unfallaufnahme musste der Verkehr in Richtung Peterzell über den Brudermoosparkplatz umgeleitet werden, was zu starken Behinderungen führte.