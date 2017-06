St. Georgen Unfall auf der B 33: Polizei hat Zweifel an der Funktionsfähigkeit der Ampel

Nach einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Buchenberger Straße in die Villinger Straße in Peterzell am Sonntagabend sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Möglicherweise funktionierte die Ampel zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls nicht störungsfrei.

Geht ein Verkehrsunfall am Sonntagabend auf eine defekte Ampelanlage zurück? Die Polizei hält eine Störung für möglich und sucht Unfallzeugen. Am Sonntagabend, gegen 20.50 Uhr, bog der Fahrer eines BMW an der ampelgeregelten Einmündung in die B 33 nach links in Richtung Villingen ab. Aus Richtung Villingen kam zeitgleich ein VW Caddy, der ungebremst über die Ampel fuhr. Ein Ausweichen war nicht mehr möglich, die beiden Fahrzeuge prallten heftig zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei auf mindestens 30 000 Euro beziffert. Bei der Kollision verletzten sich beide Fahrer und die Beifahrerin im VW leicht.

Offenbar steht jetzt bei den Unfallbeteiligten Aussage gegen Aussage. Auch erste Zeugenaussagen bestätigten, dass beide Autos bei der Einmündung der Buchenberger Straße in die Villinger Straße Grün gehabt hätten. Man ermittle in alle Richtungen, sagte Polizeisprecher Thomas Kalmbach vom Polizeipräsidium Tuttlingen. Auch eine technische Nachprüfung der Ampel sei denkbar. Immerhin, so Kalmbach, kämen technische Defekte von Ampeln im Alltag durchaus vor.

Auch die Konstellation späte Ampelüberquerung des einen und früher Ampelstart des anderen Verkehrsteilnehmers werde geprüft. Ganz besonders sucht die Polizei nach weiteren Verkehrsteilnehmern, die zur Zeit des Unfalls in der Nähe des Unfalls unterwegs waren. Wichtige Hinweisgeber könnten die Insassen des Autos sein, das vor dem VW Caddy die Ampel passierte. Diese sollen sich unter der Nummer 0 77 24/94 95 00 beim Polizeirevier St. Georgen melden.