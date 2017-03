2000 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter durch das Zerkratzen eines Autos. Die Polizei sucht nach Hinweisen

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

St. Georgen – Auf dem Parkplatz des ökumenischen Zentrums in der Schwarzwaldstraße hat ein Unbekannter einen BMW zerkratzt und dabei einen Schaden in Höhe von circa 2000 Euro verursacht. Der Vorfall ereignete sich zwischen 13.15 Uhr und 20.15 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Polizeirevier St. Georgen unter 07724 9495-00.