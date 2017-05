Die Tat ereignete sich am Wochenende in der Bühlstraße. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 1500 Euro.

In der Zeit vom vergangenen Samstagabend, 18 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 15 Uhr, ist in der Bühlstraße von einem unbekannten Täter ein geparkter Hyundai i30 zerkratzt und dabei Schaden in Höhe von rund 1500 Euro angerichtet worden.

Der Unbekannte machte sich laut Polizei mit einem spitzen Gegenstand an der gesamten Beifahrerseite des grauen Autos zu schaffen, welches vor dem Anwesen Nummer 12a abgestellt war.

Die Polizei St. Georgen ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf der Telefonnummer 07724/949500.