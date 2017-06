vor 1 Stunde Jens Wursthorn St. Georgen Unbekannter bricht in Kirche Kerzenkasse auf

Ob der Täter wusste, dass viele Menschen aus der Seelsorgeeinheit am Dienstag dieser Woche zur Beerdigung von Ralf de Vries gefahren sind? Jedenfalls war an diesem Tag eine Kerzenkasse in der Kerzenkapelle der Kirche St. Georg das Ziel von Dieben.