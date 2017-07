St. Georgen Unbekannte schlagen Autoscheibe ein

Auf der Sommerauer Straße in St. Georgen haben unbekannte Täter am Montag zwischen 12 Uhr und 18.30 Uhr die Scheibe eines Autos eingeschlagen. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Unbekannte Täter haben am Montag, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 18.30 Uhr, in der Sommerauer Straße an einem Mitsubishi die linke, hintere Scheibe eingeschlagen. Der Wagen war direkt neben der Bushaltestelle "Haldenweg" geparkt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeug nichts gestohlen. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen unter der Telefonnummer 07724/949500 entgegen.