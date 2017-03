St. Georgen Ukraine-Hilfsgüter stehen in Langenschiltach abholbereit

"Lkw voll": Zwei Worte am Mittwoch ziehen eine tonnenschwere Hilfe nach sich. Der Hinweis von Gisela Götz an die Redaktion bedeutet nämlich, dass die Sammelaktion der vergangenen Wochen erfolgreich war und der nächste Hilfstransport in die Ukraine starten kann.

"Der Lastwagen wird voll, die können vielleicht gar nicht alles mitnehmen", sagte die Langenschiltacherin gestern. Dann eben beim nächsten Mal. Gefüllt wird der Lastwagen mit 70 Kubikmeter Ladekapazität mit allem, was die Menschen in dem bettelarmen Land benötigen. Besonders gut dürften auch Elektrokleingeräte und Küchenutensilien ankommen.

In mehr als 30 Jahren ist Gisela Götz die Aktion ans Herz gewachsen. Sie begann, als ihre inzwischen verstorbene Schwiegermutter bestürzt auf die blanke Not eines ukrainischen Ehepaars reagierte, das mit Burkhard Rudat in den Gottesdienst in Langenschiltach gekommen war. Sie begann Pakete zu packen, die nach Hüttenberg geschickt wurden. Dort befand sich schon damals der Sitz des christlichen Hilfswerks Brücke der Hoffnung, das Rudat bis heute leitet. "Erst schickten wir Pakete, dann fuhren wir mit zwei VW-Bussen, später haben wir uns 7,5-Tonner ausgeliehen", beschreibt Gisela Götz die Wachstumsraten der guten Tat. Schon seit gut 15 Jahren rollt ein riesiger, in der Ukraine zugelassener Lastwagen zwischen Deutschland und den Zielorten in der Ukraine. Da wird Swetlowodsk, eine 40 000-Einwohner-Stadt an einem Dnepr-Stausee, ebenso bedacht wie Krinitschki, eines der vergessenen Dörfer voller depressiver Armut.

Vermutlich am Nachmittag des 7. April werde man beginnen, den Lastwagen zu beladen, weiß Gisela Götz um die präzisen Abläufe. Einige Stunden zuvor werden Peter und Dima aus der Ukraine eintreffen. Die beiden bewährten und in Langenschiltach bekannten Ukrainer werden ein Wochenende voller Gastfreundschaft verbringen, bevor sie die karitative Fracht am Montag zunächst nach Hüttenberg steuern. Von dort geht es über mehr als 2000 Kilometer und in über 30 Fahrstunden über Polen an den Zielort.

Dabei benötigt die große Hilfe auch ein großes Maß an Geduld. Denn der Lastwagen wird in Hüttenberg verplombt. Zudem wird die Ladung mit den notwendigen Ausfuhrdokumenten versehen. "Das sind mehr als 500", klassifiziert Gisela Götz den behördlichen Akt.

Was in dieser Situation Kraft gibt, ist das Gefühl etwas gegen die Not der Menschen zu tun. So betreibt Brücke der Hoffnung in Swetlowodsk das Kinderheim Villa Sonnenschein und in den vergessenen Dörfern sogenannte Zufluchtsorte. Kinder werden dort eingekleidet und erhalten eine warme Mahlzeit. Und finden dort etwas noch Wichtigeres: Liebe, Wärme, Wertschätzung und Geborgenheit.