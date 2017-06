St. Georgen Ukraine-Hilfe aus Langenschiltach ist jetzt wirklich angekommen

Aufwändige Zollbestimmungen: Der Ukraine-Transport nach Swetlowodsk wurde nachzwei Monaten freigeben. Dafür ist die Freude jetzt riesig: unter anderem wegen der Ausstattung für ein Kinder-Sommerlager, das jetzt ansteht.

Der von Gisela Götz seit 30 Jahren organisierte Ukraine-Hilfstransport hat auch dieses Jahr wieder gelohnt. Das zeigen Bilder armer, aber glücklicher Menschen beim Ausladen. Erst vor wenigen Tagen wurde im Bestimmungsort Swetlowodsk das verplombte Warenlager geöffnet: rund zwei Monate, nachdem sich 75 Kubikmeter Hilfsgüter von Langenschiltach aus auf eine 2000 Kilometer weite Reise gemacht hatten.

"Es sind die Zollbestimmungen", verweist die Organisatorin auf ein großes Maß an Bürokratie. In Hüttenberg, Sitz des Hilfswerks Brücke der Hoffnung, wurde der Lastwagen verplombt und fuhr durch Polen, bis die 45 000-Einwohner-Stadt Swetlowodsk in der Zentralukraine erreicht war. Die Hilfsgüter wurden ausgeladen, gelagert und erneut verplombt. Danach bestimmte der ukrainische Zoll den Ablauf. Mehr als 500 Ausfuhrdokumente wurden dabei geprüft.

Die Hilfsgüter, darunter Kleidung und Haushaltswaren fanden erneut viele dankbare Abnehmer. Besonders froh waren die Organisatoren eines Sommerlagers für mehr als 100 Kinder aus der an einem Dnepr-Stausee gelegenen Stadt. Aus Langenschiltach wurden Camping-Utensilien von Zelten, Schlafsäcken, Isomatten bis hin zu Sporttaschen gespendet. Und vermutlich werden viele Kinder in einheitlichen Polo-Shirts das Sommerlager genießen. Mit dabei waren auch mehrer Kartons bedruckter Shirts, welche die Petrusgemeinde Peterzell-Langenschiltach vor ein paar Jahren in zu großer Stückzahl angeschafft hatte.

Nächster Transport

Auch 2018 möchte Gisela Götz einen Transport auf den Weg bringen. Gesammelt wird dann wieder vom 1. bis 20. März. Vermutlich bleiben Möbel außen vor. Sie erwiesen sich als sperrig und machten den Platz im Lastwagen knapp. Deshalb musste mit einem Siebeneinhalbtonner nach Hüttenberg zugeliefert werden. Der Verzicht auf Möbel dürfte aber kein Problem sein: Die Helfer von Brücke der Hoffnung können dieses Jahr ihre Kinderhäuser einrichten. Weiterer Bedarf bestehe derzeit nicht. (wur)