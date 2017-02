St. Georgen Überraschung im Bohnenheld: Musiker treffen ehemaligen Studenten wieder

Wood, Wind and Wires treten im Café Bohnenheld in St. Georgen auf. Dort treffen sie auch auf Pastor Tobias Beißwenger – ihren ehemaligen Studenten.

Im Café Bohnenheld werden nicht nur fair gehandelter Kaffee, Getränke und Snacks serviert. In unregelmäßigen Abständen steht auch musikalische Unterhaltung auf der Karte. Jetzt war es wieder einmal soweit. Die Besucher kamen in den Genuss eines Konzerts von Wood, Wind and Wires. Die Formation bot Blues- und Jazz-Standards in Wohn- und Esszimmeratmosphäre.

Hinter dem Namen stecken Carsten Brenner (Bass), Joachim Wild (Cajon), Holger Eschmann (Saxophon) und Achim Härtner (Akustik-/ E-Gitarre). In dieser Besetzung war es eine Premiere.

Für die beiden letzteren war der Auftritt in St. Georgen gleichzeitig ein Wiedersehen mit einem ihrer ehemaligen Studenten. Gitarrist Härtner und Saxophonist Eschmann sind Theologieprofessoren an der theologischen Hochschule in Reutlingen. Dort hatten sie den heutigen Pastor der evangelisch-methodistischen Gemeinde, Tobias Beißwenger, unterrichtet.

Dass die kirchliche Gemeinde ein eigenes kleines Café betreibt, verwundert den Theologen Eschmann nicht. „Der Tobias war einer meiner kreativsten Studenten“, stellte er ihm noch nachträglich eine gute Beurteilung aus. Beißwenger wiederum freute sich, seine ehemaligen Dozenten in anderer Funktion zu erleben.

Musikalisch überzeugte das Quartett mit unaufgeregter, handgemachter Musik. Da Wood, Wind & Wire reine Instrumentalmusik machen, setzen die Musiker auf Melodien mit hohem Wiedererkennungswert. Stücke von Mark Knopfler und Sting dominieren den Auftritt.

Zwischendurch stimmten die Vier auch Rockiges von Bryan Adams an oder lassen für einen Song die Boygroup Thake That wieder aufleben. Doch den Großteil des Abends bestimmen ruhigere, fast schon besinnliche Stücke.

Das einzige Stück von einem Deutschen – „Heute hier, morgen dort“ von Liedermacher Hannes Wader – erklingt fast zum Schluss des entspannenden Konzertabends. Den genossen die Besucher in dem kleinen Café bei Wein und Snacks bis zum letzten verklungenen Akkord.

Nächstes Konzert

Im Café Bohnenheld findet am Freitag, 7. April, das nächste Konzert statt. Dann wird der US-Amerikaner Jonathan Whitlock einen Blues-Abend im Stil von Bob Dylan gestalten.