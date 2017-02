St. Georgen Überraschung bei Rathaussturm  Michael Rieger trickst Narren aus

Dreist: Der St. Georgener Bürgermeister mischt sich unerkannt unter die Narren und nimmt den Rathausschlüssel selbst entgegen.

Rathaussturm, das konnten die Narren und Besucher am schmotzigen Donnerstag wörtlich nehmen. Während die Bergstadtnarren versuchten, der Verwaltung den Rathausschlüssel zu entlocken, und damit die Macht über die hohen Tage in der Stadt an sich zu nehmen, fegten heftige Sturmböen über den Rathausvorplatz.

Doch davon ließen sich die Fohrebobbele, Nesthexen, Engelgoaschter, Hohwalddeufel und Bergstadtfetzer nicht einschüchtern. "Bürgermeister, gib den Schlüssel her, sonst machen wir dir das Leben schwer", skandierte die Narrenschar vor hundert Zuschauern. Doch vom Stadtoberhaupt war weit und breit nichts zu sehen.

Später entlarvte sich Michael Rieger, der im Häs einer Wälderschnäpf steckte und den Rathausschlüssel persönlich in Empfang nahm. So packten die einzelnen Narrenchefs zunächst die verbale Narrenkeule aus und prangerten die Missstände des vergangenen Jahres an.

Sie lobten das Engagement eines Bauhofmitarbeiters, der bereits im noch laufenden Jubiläumsumzug auf der Kehrmaschine saß und Konfetti einsammeln wollte. Erst die Polizei konnte den fleißigen Mann dazu bringen, sein Vorhaben für die Dauer des Umzugs einzustellen. Auch bedauerten die Narren, dass so bald wohl kein singender Superstar nach St. Georgen kommen wird. Die Stadt hat die Chance auf ein mögliches Konzert abgelehnt mit der Begründung, zu wenig Parkplätze zu haben.