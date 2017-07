St. Georgen Übergabe nach Spendenaktion: Neues Spielgerät im Klosterweiher kommt gut an

Das mit Spenden von St. Georgener Bürgern und Firmen finanzierte neue Spielgerät im Klosterweiher wurde offiziell an die Öffentlickeit übergeben.

Im Wasser ist das neue Spielgerät am Klosterweiher bereits seit vergangenem Mittwochabend, am Montag wurde der sogenannte "Roundabout" dann auch offiziell übergeben. Die technische Leiterin des DLRG-Ortsverbandes, Angela Racke, konnte da gleich schon von den Erfahrungen am vergangenen Wochenende berichten: "Es war die ganze Zeit Betrieb darauf, nicht nur von jungen Gäste, auch Ältere hatten ihren Spaß", sagte sie.

Damit scheint schon jetzt klar zu sein, dass sich die Spendenkampagne der DLRG gelohnt hat. Binnen sechs Wochen hatte der Verein bei Bürgern, Firmen, Stadt und der Bürgerstiftung 6300 Euro für die neue Attraktion zusammengesammelt. Die Aktion war nötig geworden, weil das alte Spielgerät, die "Krake" defekt war. "Am Erfolg der Aktion sieht man mal wieder, welchen Stellenwert der Klosterweiher für die Bürger hat", lobte Bürgermeister Michael Rieger, der sich über die Eigeninitiative der DLRG freute. Er machte keinen Hehl daraus, dass er froh ist, dass die Anschaffung fast ohne Belastung des städtischen Haushalts gelang – die letzten 600 Euro für die Anschaffung schoss die Stadt allerdings zu. Die Stadt bestellte mit dem Spendengeld das Gerät und ist dessen Besitzer. Michael Racke, der Vorsitzende des DLRG-Ortsvereins, zeigte sich ebenfalls begeistert vom Erfolg der Aktion, etwa auch über 500 Euro, die in Sammelkassen bei verschiedenen Geschäften im Ort zusammenkamen: "Auch kleine Beträge können in der Summe eben etwas bewegen." Das Spielgerät soll dabei nur ein Anfang sein. "Es hat insgesamt vier Andockstationen, in den nächsten Jahren wollen wir da mit einem kleinen Bewegungsparcour erweitern", so Racke.

Der sportliche Aspekt des Spielgeräts überzeugte auch die Bürgerstiftung samt ihres Vorsitzenden Bernd Rieger. Sie schossen aus ihren Mitteln 1000 Euro zu Anschaffung bei: "Das schöne ist, dass es nicht nur zum Spaß da ist, sondern auch die Bewegung schult, das passt auch zum Projekt Bewegte Kommune Kinder des Turnvereins", lobte Bernd Rieger.