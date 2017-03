St. Georgen Training für Kopf und Körper: Trimm-Dich-Pfad ist effektiv und gratis

Der Trimm-Dich-Pfad in St. Georgen liefert die perfekte Mischung aus Kraft-, Ausdauer- und Beweglichkeitstraining. Sportwissenschaftlerin Uta Bösinger zeigt in einem VHS-Kurs, was der Pfad sonst noch für Vorteile hat. Im fünften Teil der SÜDKURIER-Sportserie hat sie diese bereits verraten

Der Ruf des Trimm-Dich-Pfads ist in die Jahre gekommen. Dabei ist der sportliche Rundweg am Stadtrand von St. Georgen alles andere als eingestaubt. Erst kürzlich frisch saniert, bietet der Trimm-Dich-Pfad zahlreiche Trainingsmöglichkeiten in der freien Natur und das kostenlos. Trotzdem konkurriert der Fitness-Trend aus den Siebzigern heute mit umfangreich ausgestatten Fitnessstudios. Mit ihnen kann der Trimm-Dich-Pfad locker mithalten, meint zumindest Uta Bösinger, Sportwissenschaftlerin aus Tennenbronn. Sie möchte den alten Klassiker mit dem eingestaubten Ruf wieder salonfähig machen und zeigt in ihrem Kurs "Trimm-Dich-Fit" der Volkshochschule, wie vielseitig und effektiv der Trimm-Dich-Pfad ist.

An fünf Abenden wird sie immer dienstags von 19.45 bis 20.45 Uhr ab dem 4. April die sportliche Vielfalt des Trimm-Dich-Pfads zeigen. "Auf dem Pfad werden Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit in einem trainiert. Außerdem trainiert man mit dem eigenen Körpergewicht", sagt Bösinger. Auf einem Rundkurs über zwei Kilometer finden sich 15 einzelne Stationen, die jeweils einen anderen Schwerpunkt haben. Bösinger zeigt in ihrem Kurs, welche Übungen an den einzelnen Stationen gemacht werden können. "Natürlich können mehr Übungen gemacht werden, als auf den jeweiligen Stationsschildern stehen, aber diese sind für den Anfang erst mal eine gute Hilfestellung", sagt Bösinger.

Die unterschiedlichen Übungsvorschläge auf den Schildern sind in einem Farbsystem geordnet. Ist die Übung rot hinterlegt, handelt es sich um eine Kraftübung. Eine blaue Übung verbessert die Ausdauer und eine gelbe Übung trainiert die Beweglichkeit.

Damit es aber nicht langweilig wird, denkt sich die Sportwissenschaftlerin für ihren Kurs immer neue Variationen aus. "Läuft man den Trimm-Dich-Pfad von der letzten zur ersten Station, hat man bereits eine Variation, die den Körper neu herausfordert", erklärt sie.

Und nicht nur der Körper wird herausgefordert, sondern auch der Kopf. "Es ist auch eine Art Gehirnjogging. Viele Stationen sind Koordinationsübungen, bei denen beispielsweise Ausdauersprünge in unterschiedlichen Variationen gemacht werden. Da muss man auch mit hohem Puls noch mitdenken", sagt Uta Bösinger. Damit eignet sich der Trimm-Dich-Pfad perfekt als Ausgleich zum Alltag. "Hier ist die Konzentration ganz bei den einzelnen Stationen, die Ausführung der Übung und dem Wechsel zwischen Laufen und einzelnen Übungen. Da bleibt eigentlich keine Zeit, sich über den Alltag Gedanken zu machen", so Bösinger.

Das Training eignet sich sowohl für Jogger als auch Kraftsportler. Und selbst Untrainierte müssen sich vor dem alten Klassiker nicht fürchten. "Das Gute im Kurs ist, dass jeder individuell nach seinem Leistungsstand trainieren kann. Jede Station bietet die Möglichkeit für schwerere oder leichtere Übungen", sagt die Sportwissenschaftlerin. Sie gibt den Teilnehmern Tipps und Hilfestellungen. Zudem erklärt sie die richtige Ausführung der Übungen, sodass jeder nach dem Kurs den Parcours problemlos meistern kann. Der Vorteil der freien Trainingsmöglichkeit ist für Uta Bösinger deutlich: "Zunächst ist man in der Natur. Die frische Luft ist beim Sport angenehm und hilfreich. Außerdem kann zu jeder Zeit und natürlich ohne Vertrag oder Kosten trainiert werden. Es ist auch sehr zeitsparend, da im Parcoursverlauf Kraft und Ausdauer effektiv gekoppelt werden."

Der Waldboden, der auf dem Rundweg zudem mit Hackschnitzel ausgelegt ist, schont besonders die Gelenke der Läufer. Der entscheidende Vorteil des Trimm-Dich-Pfads ist laut Kursleiterin Bösinger allerdings der mentale Vorteil. "Der Rundkurs hat einen festgelegten Anfang und ein festes Ende. Wenn der Parcours absolviert ist, ist man fertig mit seiner Sporteinheit. So hat man etwas abgeschlossen und ist zufrieden", sagt Bösinger. Zudem motiviere es eine klare Zielvorgabe zu haben. Und manchmal ist am Sport eben auch das Gefühl danach am schönsten.



Stationen des Trimm-Dich-Pfads im Hochwald