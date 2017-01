St. Georgen Trainer bieten Tag voller Yoga

120 Teilnehmer aus der Region genießen im Brigachhaus einen ganzen Tag lang verschiedene Yoga-Kurse.

St. Georgen – "Ein Tag voller Yoga", dazu begrüßte Yogalehrer Tobias Fritzsche die Teilnehmer des ersten Kursangebotes im Brigachhaus. Von 9 bis 18 Uhr präsentierte die Trainergruppe unterschiedliche Yogatechniken in verschiedenen, sich anschließenden Kursen. Kurz stellte Fritzsche die einzelnen Angebote näher vor, ehe Oksana Ruigis mit Detox-Yoga den Tag eröffnete. Sie ermutigte ihre Kursteilnehmer dazu, im Bedarfsfall die einfachere Übungsvariante zu wählen oder auch mal eine kurze Pause einzulegen. Eben so, wie es gut tue, fügte sie hinzu. Damit stellte sie klar, dass der vierte Yogatag zu keiner Meisterschaft führen wird, sondern dem persönlichen Entdecken und der Bereicherung dienen soll.

Gemeinsam hatten Olga Melissopoulou, Denise Bachmann, Sandra Kohnen, Tobias Fritzsche, Ingrid Kirchmeyer, Herbert Storz und Oksana Ruigis das Programm für den Yogatag im Brigachhaus zusammengestellt und abwechselnd leiteten sie die Einheiten. Das Informations- und Trainingsangebot hatte bei dieser Auflage die Wahrnehmung von Mann und Frau in der heutigen Zeit als Themenschwerpunkt. Während Männer eher dem Rationalen verbunden seien, liege die Stärke der Frauen in der Emotionalität, erläuterte Tobias Fritzsche. Wer es vermag, beides miteinander zu verbinden, der erlebe mehr Lebensqualität, betonte er. In den beiden Kursen "Frauen sind anders, Männer auch" und im Kundatini-Yoga nach Yogi Bhajan wurde diese Wahrnehmung vertieft und verknüpft. Die Yogatage, so die Erfahrung von Tobias Fritzsche, sprechen sehr viele Leute an. Einige, die sich für den Einstieg ins Yoga interessieren, aber auch Fortgeschrittene, die sich einen ganzen Tag Yoga gönnen.

Die rund 120 Teilnehmer kamen aus St. Georgen und seinem Umland, Villingen-Schwenningen, aus Furtwangen und Schramberg. "Eine gute halbe Stunde Anfahrt nehmen sie in Kauf", so die Erfahrung von Tobias Fritzsche. Den Veranstaltern war es am Yogatag wichtig, die große Bandbreite der Techniken zu zeigen, bei der es für jeden Typ und jedes Alter eine Variante gibt. Sie wollten verdeutlichen, dass Yoga mehr ist, als Entspannungstechnik, dass Yoga Körper, Geist und Seele in Einklang bringen könne und so neues Bewusstsein und Wohlbefinden ermögliche. In einer gelösten, ruhigen Atmosphäre konnten die Teilnehmer den Tag genießen und aus dem kostenlosen Kursangebot ihre Favoriten auswählen.

Für Getränke und einen kleinen Imbiss hatte die Trainergruppe gesorgt. Wer wollte, konnte sich mit einer Spende revanchieren. Diese, erklärte Tobias Fritzsche, komme der Migrationsarbeit mit den Flüchtlingskindern in St. Georgen zu Gute.