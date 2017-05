St. Georgen Trachtenverein: Seit 20 Jahren klingt die Stubenmusik

Gruppe des Trachtenvereins 1997 gegründet. Stubenmusik lässt eine alte Tradition weiterleben.

Der Trachtenverein St. Georgen wurde bereits 1907 gegründet. Im Laufe der Jahrzehnte bildeten sich insgesamt sechs Gruppierungen mit eigenem Schwerpunkt. Die Stubenmusik ist die jüngste Gruppe und entstand vor 20 Jahren. „Am liebsten treten wir im Schwarzen Tor auf“, sagte Beate Weisser, die Gründerin des Ensembles. Das Schwarze Tor wurde vor 200 Jahren als Bauernhaus erbaut und dient heute als Heimatmuseum. Auch für den Bericht des SÜDKURIER anlässlich des 20-jährigen Bestehens versammelten sich die Mitglieder der Stubenmusik in dem kleinen Museum und ließen sich in der alten Bauernstube neben dem Kachelofen nieder.

Auf diese Weise erinnerten sie an ihren Namen, denn in früheren Jahrhunderten spielten die Musiker an den langen Winterabenden in den Bauernstuben, damit keine Langeweile aufkam. In den meisten Dörfern und Städten sind diese Zeiten längst vergessen, obwohl nach den Weltkriegen manche alten Traditionen wieder ins Leben gerufen wurden. Landauf und landab wurden Trachtenvereine gegründet, um die bereits ausgestorbenen Trachtenkostüme nicht zu vergessen. Doch in St. Georgen kamen nicht nur die alten Trachten wieder zu Ehren, sondern auch die Stubenmusik wurde neu gegründet.

„Ich war bei einem Heimatabend eingeladen und habe dort ein Hackbrett gesehen“, erzählte Beate Weisser mit leuchtenden Augen. Das altertümliche Instrument habe sie fasziniert. Obwohl sie schon lange Mitglied im Trachtenverein war, sei sie damals erst auf die Idee gekommen, eine Stubenmusikgruppe zu gründen. Bei Renate Beha, der ehemaligen Vorsitzenden des Trachtenvereins, rannte sie mit ihrem Vorschlag offene Türen ein. Nicht ganz einfach war es, genügend Interessenten für eine Gruppe zu finden. Silvia Grüneis war die erste Musikerin, die mit ihrer Gitarre auf den Stubenmusik-Zug aufsprang. „Unsere erste Probe zu zweit fand am 13. Juni 1997 statt“, blickte Beate Weisser zurück, die heute immer noch als musikalische Leiterin fungiert. Nach kurzer Zeit bekam das Duo Verstärkung durch Martin Grießhaber und Leopold Quitt. Später kamen mit verschiedenen Instrumenten Ramona Weißer, Marion Borho, Helga Massoth, Corinne Wrobel, Michael Boch und Karin Quitt dazu. Immer wieder gab es aus beruflichen oder anderen Gründen Veränderungen beim Ensemble. „Wir haben im Durchschnitt 30 Proben und rund 20 Auftritte im Jahr“, freute sich Beate Weisser.

Oft wird die Stubenmusik auch für Geburtstagsfeiern gebucht. Feste Termine sind das Frühlingsfest mit dem Freundeskreis für Behinderte und mehrere Adventsfeiern. Meistens tritt das Ensemble in seiner malerischen Tracht auf. Dabei tragen alle Frauen den traditionellen Rosenhut der Bergstadt. Doch alle Rosen sind in schwarzer Farbe, die roten Rosen fehlen seit einigen Jahren, weil alle Musikerinnen verheiratet sind.

Die Stubenmusik

Insgesamt sechs Gruppen beleben den Trachtenverein: Tanzgruppe, Glockengruppe, Theatergruppe, Jugendgruppe, Jugend-Glockengruppe und die Stubenmusikgruppe, die vor 20 Jahren entstand. Das Jubiläum der Stubenmusik wird gemeinsam mit drei befreundeten Musikantengruppen am 22. Oktober in der Stadthalle von St. Georgen gefeiert. (kim)