StGeorgen Tolle Tänze fürs Geburtstagskind

Narrenzunft startet mit einem Brauchtumsabend ins Jubiläum – und über 500 Gäste feiern mit.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

St. Georgen – Mit einem bunten Brauchtumsabend ist die Narrenzunft am Samstag in ihr Jubiläumswochenende gestartet. Rund 500 Narren feierten in der Stadthalle das 50-jährige Bestehen des ältesten St. Georgener Fasnachtvereins mit einer großen Geburtstagparty.

Zahlreiche Vereine gratulierten der Narrenzunft und brachten ihr Gastgeschenk in Form von Show- und Brauchtumstänzen mit. Allen voran die Katzenzunft Hardt: Die war 1967 Patenzunft, als das Fohrebobbele das Licht der Fasnachtswelt erblickte. Zunftmeister Jürgen Ganter und Vizezunftmeisterin Gaby Roming freuten sich, dass sich ihr Patenkind im vergangenen halben Jahrhundert so prächtig entwickelt hat. "Ihr seid auf einem guten Weg", sagte Ganter zu Narrenzunftmeister Eric Sprich, und überreichte als Gastgeschenk eine süße Erinnerung, bevor die Katzen zunächst ihren Brauchtums- und anschließend mit dem Katzenballett einen Showtanz aufführten.

Mit Show- und Brauchtumstänzen gestalteten auch weitere Gastzünfte den Abend. Die Mini-Dancer der Guggenmusik Grün Weiss Böblingen zeigten, welch tänzerisches Talent bereits in den Kleinen steckt. Die Narrenzunft Groß Herd Fun Goldschier zeigte ebenfalls einen Showtanz. Brauchtum nach alter Sitte zeigten die Narrenzunft Latschari Kirchen-Hausen und die Wueti-Weiber vo Duttlinge.

Auch die Gastgeber demonstrierten, dass sie auf der Bühne zuhause sind. Der närrische Nachwuchs zeigte seinen Tanz, die Kräuterladies machten eine Reise durch die vergangenen fünf Jahrzehnte seit Bestehen des Vereins. Und auch das Männerballet zeigte, dass nach 50 Jahren Narrenzunft der Verein noch sehr beweglich ist. Ihre musikalische Grußkarte ließen die Guggenmusik Grün-Weiß Böblingen und die Lokalmatadoren, die Guggenmsik Bergstadtfetzer und die Guggenmusik Bloos-Arsch aus Peterzell lautstark in der Stadthalle zurück.

Eine Überraschung gab es, als die Chefs der St. Georgener Narrengruppen, Thomas Burgbacher von den Hohwalddeufeln, Markus Lesniak von den Nesthexen, Mathias Aberle von der Bürgerwehr und Mario Ettwein von den Bergstadtfetzern, auf die Bühne kamen und gemeinsam mit dem ganzen Saal ein Geburtstagsständchen anstimmten. Dieses wurde allerdings nicht der Zunft, sondern Zunftmeister Eric Sprich persönlich zuteil, der an dem Abend ebenfalls runden Geburtstag feierte. Närrischer geht's nimmer.

Fasnet in der Stadt

Mit dem Festwochenende ist die Fasnet in St. Georgen nicht zu Ende. Zwar wird es m Rosenmontag, 27. Februar, keinen Fasnachtsumzug geben. Doch zwischen schmotzigem Donnerstag und Fasnachtssonntag findet das übliche Narrenprogramm mit Schulen stürmen, Kinderumzug, Rathausturm, Weiberfasnacht in der Unterkirche und Gottesdienst mit Beteiligung der Narrengruppen statt. (spr)