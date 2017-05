Brigach Tödlicher Unfall zwischen Brigach und St. Georgen: 49-Jähriger stößt frontal mit Lastwagen zusammen

Zwischen St. Georgen und Brigach kam es am Mittwochmorgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall, als ein 49-jähriger Autofahrer mit seinem Kleinwagen frontal mit Lastwagen zusammenstieß.

Ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am frühen Mittwochmorgen auf der L 175 zwischen St. Georgen und Brigach. Ein 49-jähriger Autofahrer fuhr gegen 7 Uhr mit seinem Kleinwagen in einer Gruppe von mehreren Fahrzeugen von Richtung Hirzwald in Richtung St.Georgen.Kurz vor Ende der Ortsdurchfahrt geriet der Fahrer laut ersten Aussagen der Polizei allmählich auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Kleinwagen in eine Wiese geschleudert. Der Fahrer, ein 49 Jahre alter Mann aus Schramberg, wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.Im Einsatz war neben dem DRK-Rettungsdienst auch die Feuerwehr St. Georgen mit 20 Einsatzkräften, die die traurige Aufgabe hatten, den Verstorbenen aus seinem Fahrzeug zu befreien. Die L 175 wurde für mehrere Stunden voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.