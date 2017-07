St. Georgen Thomas-Strittmatter-Gymnasium muss Schüler abweisen

Das Regierungspräsidium verhindert am St. Georgener Thomas-Strittmatter-Gymansium, dass es im nächsten Schuljahr drei fünfte Klassen gibt.

63 Grundschüler hatten sich in diesem Frühjahr am Thomas-Strittmatter-Gymnasium (TSG) für das nächste Schuljahr angemeldet. Nur 60 von ihnen werden aber tatsächlich Fünftklässler des TSG werden, drei hat Schulleiter Ralf Heinrich auf Anweisung des Regierungspräsidiums (RP) abweisen müssen. Der Grund: Bei 63 Schülern und einem Klassenteiler von 30 hätten zwingend drei, dann sehr kleine, Klassen gebildet werden müssen. Das RP verhinderte dies durch sein Dekret – stattdessen gibt es jetzt zwei, maximal große Einheiten von je 30 neuen Fünftklässlern.

„Aus pädagogischer Sicht ist das natürlich sehr schade“, so Heinrich, der die finaziellen Beweggründe aber zumindest nachvollziehen kann. „Für eine dritte Klasse benötigt man anderthalb Debutate mehr, die die 33 zusätzlichen Wochenstunden leisten“, erklärt der Rektor auf SÜDKURIER-Anfrage. Keine Option sei es deswegen gewesen, sich über die Anordnung des RP hinwegzusetzen: „Die Lehrkräfte kann ich mir nicht aus dem Ärmel schütteln, wenn das RP sie uns nicht zuteilt, geht das nicht.“ Das Einschreiten der Behörde bei so einem knapp überschrittenen Teiler sei aber nicht ungewöhnlich. Gerade im städtischen Raum werde so oft zwischen Schulen ausgeglichen, im ländlichen sei es seltener. Die Abgewiesenen müssen nun auf andere Gymnasien in Schramberg oder Villingen gehen. Die Entfernung zur Schule war dabei das wichtigste Auswahlkriterium für die Abweisung: „St. Georgener sind dabei außen vor“, so Heinrich.

Bitter wird die Situation für Heinrich, da mittlerweile noch vier weitere Schüler versucht haben, sich nachträglich anzumelden. Es könnten mittlerweile also 67 Schüler die Stufe bilden. Heinrich musste auch sie abweisen. Wäre die Zahl gleich erreicht gewesen, hätten mehr Chancen auf Dreizügigkeit bestanden. Durch die jetztige Entscheidung bleibt die Schülerzahl konstant, was auch für die Lehrerzahl gilt. Zwei Lehrerinnen, die in Mutterschutz gehen, werden durch neue Kräfte ersetzt.

Fall wiederholt sich

Am TSG mussten laut Heinrich vor knapp zehn Jahren schon einmal Schüler abgewiesen werden. "Damals haben die Eltern Widerspruch eingelegt und hatten teilweise auch Erfolg", erinnert sich der Schulleiter. Alle drei jetzt abgewiesenen Schüler sind aber auf ihre Art Sonderfälle, bei denen dieser Einspruch dieses Mal wohl keinen Erfolg gebracht hätte. (dod)