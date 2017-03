Oberkirnach/Brigach Theaterspielende Radler ehren ihre treuen Mitglieder

Der Radfahrerverein Oberkirnach-Brigach hält seine Jahreshauptversammlung ab. Dabei werden zahlreiche Mitglieder ausgezeichnet – und es geht fast ausschließlich ums Thema Theateraufführung.

Beim Radfahrerverein Oberkirnach-Brigach dreht sich fast alles um die traditionellen Theateraufführungen zum Jahreswechsel. So auch an der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Engel in Brigach.

„In diesem Jahr habt ihr wieder alles getoppt“, so der Ortsvorsteher von Brigach Georg Wentz. Dem schloss sich auch Franz Günter, Ortvorsteher Oberkirnach, an und erinnerte an die Ursprünge, als man das Theaterspielen zum Zusammenhalt der Mitglieder in den Wintermonaten nutzte. Beide waren sich einig, dass das 100-jährige Bestehen in fünf Jahren unbedingt gefeiert werden müsse. „Wir stellen uns einen kleinen aber feierlichen Rahmen vor“, so der Vorsitzende Gerhard Beha.

Geehrt wurden treue Mitglieder, die teilweise selbst viele Jahre auf der Theaterbühne standen. Siegfried Grieshaber, der für seine 25-jährige Mitgliedschaft im Radfahrerverein geehrt wurde, stand seit 1994 ununterbrochen auf der Bühne. Auch seine Frau, ebenfalls für 25 Jahre geehrt, unterstützte das Theaterteam als Souffleuse. An Anita Storz und Horst Schreiber wird die Ehrung nachgereicht.

Gertrud Obergfell wurde für ihre 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Sie spielte bis 2008 Theater und blieb als resolute Bürgermeisterin oder mit der Szene, als sie einen Bierkrug im Nichts leerte, den Mitgliedern und dem Publikum in bester Erinnerung. Elfriede Henninger und Hans-Peter Weisser erhalten ebenfalls die Ehrung für ihre 40-jährige Treue zum Radfahrerverein.

Erika Kieninger, die lange Jahre Theaterleiterin war, sowie Willi und Lina Haas freuten sich über die Ehrung für ihre 60-jährige Mitgliedschaft. Sie erinnerten an die Wanderfahrten mit dem Rad und an die Festumzüge mit der Korso-Mannschaft. „Damals hatte die Geselligkeit noch einen ganz anderen Stellenwert“, sind sie sich einig.

Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden der stellvertretenden Vorsitzende Joachim Kieninger, die stellvertretende Schriftführerin Cornelia Achterberg, der stellvertretende Fahrwart Rainer Heinzmann, die Kassiererin Christine Nock, der Zeugwart Gerhard Beha und die passiven Beiräte Anja Kieninger und Uwe Schnaidt.