St. Georgen Theater-AG zeigt Dürrenmatts Physiker

Gymnasiasten setzten sich in einer Eigeninterpretation mit dem Klassiker auseinander. Aufführungen sind am 19. und 20. Mai.

Seit vielen Jahren arbeiten die theaterinteressierten Schülerinnen und Schüler des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums (TSG) im Rahmen der „Club of Rome“ Partnerschaft mit dem Theater im Deutschen Haus zusammen. Je nach Jahrgang wagen sich die Schülerinnen und Schüler manchmal sogar daran selbst Regie zu führen, andere Gruppen erarbeiten die Produktionen gemeinsam mit Ihren Lehrkräften. Die aktuelle Theater-AG der Oberstufe hat sich daran gemacht in Eigenregie das Stück „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt auf die Bühne zu bringen und zeigt die Eigeninterpretation des Klassikers nun an zwei Terminen. Premiere ist Freitag, 19. Mai, 20 Uhr. Eine weitere Aufführung folgt am Samstag, 20. Mai, 20 Uhr.

Die brillante Physikerin Johanna Wilma Reiche, lebt seit 15 Jahren im Sanatorium "les Cerisiers", da ihr der König Salomo erscheint. Ihre beiden Zimmergenossinnen bilden sich dagegen ein, sie seien Marie Curie und Maria Göppert-Mayer, die beiden einzigen Frauen die jemals den Physik Nobelpreis erhielten. Doch der geregelte Alltag gerät aus der Bahn als sich eine schrecklicher Mord ereignet und die Fragen aufwirft: war das erst der Anfang? Und ist Fortschritt immer zu begrüßen?

Das Ensemble setzt sich aus Schülerinnen und Schülern der Oberstufe des „TSG“ zusammen, die Leitung haben Claudia Roth, Miriam Schwab und Sara Raimondo inne, die beiden erstgenannten sind „nebenbei“ im aktuellen Abiturjahrgang. Unterstützung, sofern nötig, erhielten sie während der Probenphasen sowohl von Johanna Zelano vom Theater im Deutschen Haus und von Lehrer Rüdiger Brix. Wie es seit Jahren guter Brauch ist, findet im Anschluss an die Premierenaufführung eine kleine Premierenparty statt. Einlass an beiden Tagen ist jeweils ab 19.30 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf beim Ensemble in der Schule und und bei Natur- und Feinkost Hoppe, Telefon 0 77 24/91 83 99 und an der Abendkasse. Über den Vorverkauf können auch telefonische Reservierungen für die Abendkasse getätigt werden. Der Eintritt kostet acht Euro, Schüler zahlen fünf Euro.