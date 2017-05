St. Georgen Theater-AG des Gymnasiums überzeugt mit Komödie

Schülerinnen schreiben Dürrenmatt-Klassiker in eine emanzipatorische Dramatik-Komödie um. Vom Publikum gibt es viel Beifall.

Eigentlich blieb den Mädels der Oberstufen-Theater-AG des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums nichts anderes übrig, als das Stück des Schweizer Autors Dürrenmatt „Die Physiker“ zu bearbeiten, wenn sie nicht mehrere Männerrollen spielen wollten. Zur Theatergruppe zählen nämlich 14 Schauspieler von der achten bis zur zwölften Klasse und darunter sind nur drei Jungen. Also verwandelten die drei Schülerinnen, die Regie führten, die berühmten Physiker Einstein, Möbius und Newton kurzerhand in drei Physikerinnen, die auch viel Erfolg hatten, doch nicht so berühmt wurden, weil sie Frauen waren.

Die drei trugen alle den gleichen Vornamen und lebten vor mehr als 100 Jahren. Es handelte sich um Maria Reiche, Maria Göppert-Mayer und um Marie Curie. Sie waren in einem Sanatorium für psychisch Kranke untergebracht, wobei niemand wusste, ob sie wirklich krank waren oder sich eingeschlichen hatten, um ihre Erfindungen vor der Öffentlichkeit zu retten. Gleich zu Beginn der makaberen Komödie ging es auf der Bühne des Theaters im Deutschen Haus eindeutig kriminell zu. Auf dem Boden lag eine Leiche, die dann im Beisein des Kriminal-Inspektors vom Gerichtsmediziner untersucht und weggebracht wurde. „Innerhalb von zwei Monaten gab es in diesem Haus drei Morde und jedes Mal wurde ein Pfleger erschlagen“, warf der Inspektor (Patrick Dietz) der Heimleiterin (Birte Scholz) vor. Doch die Ärztin sprach von drei Unglücksfällen und nahm ihre unzurechnungsfähigen Patientinnen in Schutz.

Turbulent ging es weiter, denn die drei Regisseurinnen Miriam Schwab, Claudia Roth und Sara Raimondo hatten ganze Arbeit geleistet. Ihre Mitschüler spielten temperamentvoll und überzeugten in ihren Rollen. Zum Schluss wollte der Beifall kein Ende mehr nehmen. „Ihr habt ein schwieriges Stück ausgesucht, es aber toll gespielt“, lobte der Schulleiter Ralf Heinrich. Wissen bedeute Verantwortung und müsse mit Werten verknüpft werden, wie man hier sehen könne. Ute Scholz vom Theater-Team freute sich über die selbstständige Arbeit der Jugendlichen und überreichte ihnen Blumen.