St. Georgen Teure Alkoholfahrt auf der Sommerauer Straße

3000 Euro Schaden nachts um 2 Uhr.

Alkoholisiert war ein VW-Fahrer, der am Montagmorgen gegen 2 Uhr auf der Sommerauer Straße einen Unfall mit einem parkenden BMW verursacht. An beiden Fahrzeugen kam es zu einem Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Grad der Alkoholisierung oder möglicherweise auch des Medikamenteneinflusses wird laut Polizei eine Blutuntersuchung zeigen. Dem 25 Jahre alten Fahrer wurde der Führerschein abgenommen. Er muss sich sich nun in einem Strafverfahren für seine Alkoholfahrt verantworten.