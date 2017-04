St. Georgen Tennisclub plant die Fete zum 100. Geburtstag

Bei den Ballfans aus St. Georgen stehen in den nächsten Jahren drei wichtige Termine an.

St. Georgen (wm) Dem Tennisclub stehen in nächster Zeit etliche denkwürdige Termine ins Haus. Vorsitzender Thomas Wagner zählte auf, dass die Tennishalle 25 Jahre alt ist, die Tennisplätze seit 40 Jahren in Betrieb sind und der Tennisclub 2023 100 Jahre alt werde. Dies sei Grund genug, schon heute mit den Vorbereitungen zum großen Jubiläum zu beginnen.

Der Club stellt sich den Mitgliedern als kleines Wirtschaftsunternehmen dar. Wenn Edgar Langenbacher über die Finanzen berichtet, folgen die Mitglieder aufmerksam seinen positiven Ausführungen. Die Darlehen für die Tennishalle werden umgeschuldet, dies sorge für hohe Einsparungen. Die Halle verursacht auch Kosten. Die Beleuchtung wurde auf LED-Lampen umgestellt, was die Einsparung von 40 Prozent bei den Stromkosten bewirkt. Ebenfalls erneuert wurde das Lichtmanagement. Eindringendes Wasser vom Dachbereich wird über Dachrinnen abgeleitet. Letzte Lücken werden noch geschlossen.

Für Thomas Wagner ist es überaus wichtig, dass möglichst Handwerker zum Einsatz kommen, die am Ort sind. Insgesamt steht die Modernisierung der Infrastruktur an. Neben der Beleuchtung war der Ersatz der Hebeanlage für das Abwasser eine sehr wichtige Aufgabe. Auch der Ausfall eines Heizkörpers im Clubhaus wurde durch schnelles Handeln behoben. Auf der Außenanlage werden aktuell die Flutlichtanlage und der am Wald vorbeiführende Zaun erneuert. Der als Rettungsweg deklarierte Notweg an der Tennishalle wurde instand gesetzt. Wagner wünschte sich, die Aktivitäten auf mehrere Schultern verteilen zu können.

Zur sportlichen Entwicklung berichteten Sportwart Thilo Jäckle und Jugendwartin Tanja Neipp. Hubert Kienzler berichtete über die umfangreichen Aufgaben als Technischer Leiter. Der Vorsitzende ehrte treue Mitglieder: Für 25 Jahre Berit und Börge Brunnenkant, Joachim Flum, Katharina Maier und Merle Wimmer. Seit 40 Jahren Mitglied sind Wolfgang Aberle, Hubert Kienzler, Werner Veit und Anton Wimmer. Angela Anton blickt auf 50 Jahre Mitgliedschaft zurück.

Für weitere zwei Jahren wurden die Vorstandsmitglieder gewählt. Thomas Wagner bleibt Vorsitzender, Edgar Langenbacher Schatzmeister. Zum Sportwart wurde Thilo Jäckle und zum Jugendwart Tanja Neipp gewählt. Weiterhin wird sich Hubert Kienzler um die technische Leitung kümmern und Anita Kienzler wird als Pressewartin tätig sein.