Tennenbronn Tennenbronns Feuerwehr ist gut aufgestellt

Ausbildungen prägten das Jahr in der Gruppe. Die Ausrüstung hat sich verbessert.

Die, Feuerwehrabteilung Tennenbronn ist eine überaus tatkräftige Teilortwehr der Stadt Schramberg. Teilortkommandant Emanuel Reuss kann auf eine Mannschaftsstärke von 68 Feuerwehrmännern blicken. Bei den aktiven Feuerwehrmännern sind 43, bei den Alterskameraden 20 und fünf Jugendfeuerwehrmetglieder dabei. Die Übergabe des umgebauten Gerätehauses findet am 28. April für geladene Gäste statt.

Im zurückliegenden Jahr wurden 22 Einsätze erforderlich. Emanuel Reuss stellte fest, das seien doppelt so viele wie 2015. Alle Atemschutzträger nahmen an der Wiederholungsübung teil. Matthias Fichter besuchte den Truppführerlehrgang. Den Lehrgang zum Gruppenführer absolvierten Jochen Breithaupt und David Moosmann.

Die Probenarbeit nimmt viel Zeit und ehrenamtliches Engagement in Anspruch. Michael Dertmann. Alexander Moosmann, David Moosmann, Jochen Breithaupt, Michael Muhr und Alexander Maurer erhielten den Zinnbecher für guten Probenbesuch, bei dem nur eine Probe versäumt werden darf.

Die Teilortswehr steht bezüglich der Ausrüstung den anderen Teilortswehren von Schramberg in nichts nach. So wurde von der Stadt Schramberg in die Geräteausrüstung investiert. Im Gerätehaus sind nun neue Lagerregale vorhanden, eine Kehrmaschine soll helfen, die Säuberung des Areals schneller und gründlicher zu bewerkstelligen. Für die Pflege und Reinigung der Fahrzeuge wurde ein Hochdruckreiniger angeschafft. Dazu erhielt die Abteilung drei rollbare Schlauchregale. Für Türöffnungen steht neuerdings ein CO-Messgerät zur Verfügung, dazu auch neue Türöffnungswerkzeuge.

Um nur noch eine Sorte an Funkgeräten nutzen zu können, wurden in einem Fahrzeug die Funkgeräte getauscht, womit nur noch mit diesen Geräten der Funkverkehr stattfindet. Bis wann der digitale Funk kommen wird, konnte Emanuel Reuss nicht beantworten.

Emanuel Reuss berichtete von drei Neuaufnahmen. Seit einem Jahr sind Alexander Flaig, Daniel Fleig und Manuel Rapp zur Probe bei der Feuerwehr im Einsatz und Ausbildung. Nun sind die drei jungen Männer Bestandteil der Abteilung.