vor 34 Minuten Roland Sprich Tennenbronn Tennenbronner Erzknappen erzeugen Freibad-Stimmung beim Ball

In Tennenbronn fiebert die Fastnacht ihrem Höhepunkt entgegen. Am schmotzigen Donnerstag, 23. Februar, laden die Erzknappen um 20 Uhr zum Erzknappenball. Am Samstag, 25. Februar, findet ab mittags das Fassdaubenrennen statt. Abends wird im gemeinsamen Narrendorf gefeiert. Am Sonntag, 26. Februar, ist der Fasnachtsumzug.

