StGeorgen Tag der offenen Tür: Das Elisabethhaus zum Kennenlernen

Tagespflege wird in kirchlicher Einrichtung angeboten. Kostenfreier Schnuppertag ist möglich.

Als 2012 das Elisabethhaus in zentraler Lage in St. Georgen eröffnet wurde, ist das Interesse an der kirchlichen Einrichtung groß gewesen, wissen Florije Sula und Sonja Heinzmann in der Einrichtung. Florije Sula ist für das Personal zuständig und Sonja Heinzmann hat die Leitung des Sozialdienstes und ist für die Organisation der Tagespflege zuständig. Unterstützt in der Tagespflege wird Heinzmann von Michael Werber, dem die Leitung des Pflegedienstes obliegt. Um dem Haus den Bekanntheitsgrad zu erhalten, findet alljährlich ein Tag der offenen Tür mit unterschiedlichen Schwerpunkten statt. So war dies am Wochenende der stationäre und ambulante Bereich, in dem auch die Tagespflege stattfindet. Angesiedelt ist dieser Bereich im Erdgeschoss des Elisabethhauses.

Eben dieser ambulante- und Tagespflegebereich ist von Montag bis Freitag von acht Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Es können zwölf Personen täglich aufgenommen werden, ist von Florije Sula zu erfahren. Je nachdem, werden die Tagesgäste von Familienangehörigen gebracht oder zuhause abgeholt.

Es gibt die Möglichkeit, die Tagespflege im Elisabethhaus bei einem Schnuppertag kostenfrei kennezulernen. Theoretisch kann dies an jedem Tag der Woche in Anspruch genommen werden. Der Tag beginnt mit dem Frühstück, dann das Mittagessen. Nachmittags gibt es Kaffee. Die Gestaltung des zeitlichen Ablaufs ist den Bewohnern und Gästen selbst überlassen. Es gibt Gesellschaftsspiele, auch Tischrunden, an denen sich ausgetauscht werden kann. Das persönliche Miteinander soll der Unterhaltung dienen. Wer sich müde fühlt, kann sich in einem der vorhandenen Sessel ausruhen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, ein Pflegebett zu benutzen. Eine kleine Küche ist dem Pflegebereich zugeordnet. Dort kann auch gebacken werden, sagen Heinzmann und Sula.

Einen großen Anteil hat der fachliche Service. Anträge werden nach Beratung ausgefüllt. Wichtige Informationen zu den erwarteten Kosten gegeben. Inzwischen werden junge Menschen ausgebildet. Praktikas oder das Freiwillige Soziale Jahr bringen jungen Menschen den Pflegeberuf näher.