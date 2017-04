St. Georgen Täter bohrt Löcher in Fensterrahmen und dringt in Wohnhaus ein

Täter bohrt Löcher in Fensterrahmen und dringt in Wohnhaus ein

An zwei Anwesen scheitert der Unbekannte mit dieser Methode. In einem dritten Haus kann er Bargeld und Wertgegenstände erbeuten. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Insgesamt drei Einfamilienhäuser in St. Georgen hat ein noch unbekannter Fensterbohrer in der Nacht zum Montag heimgesucht. In der Schönblickstraße und im Abt-Gaisser-Weg wurde der Täter offensichtlich gestört und ließ von seinem weiteren Vorhaben ab. Die Hauseigentümer stellten jeweils ein Bohrloch im Fenster- beziehungsweise Terrassentürrahmen fest, ohne dass der Einbrecher eindringen konnte.

Erfolgreicher war der Ganove an einem Wohnhaus "Am Silberbrünnele". Hier bohrte der Unbekannte, in der Zeit zwischen Mitternacht und 4.30 Uhr, ein Loch in den Flügel der Terrassentür und verschaffte sich unbemerkt Zugang zur Wohnung.

Auf der Suche nach Wertgegenständen entwendete der Eindringling Bargeld aus verschiedenen Gelbörsen in Höhe von rund 200 Euro, ein Mobiltelefon und eine Armbanduhr. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Rottweil unter der Telefonnummer 0741/4770 entgegen.