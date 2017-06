St. Georgen TV-Kommissar Sittler stellt sich auf dem Gerwig-Schulhof Fragen

Das Festival Weltveränderer hat einen prominenten Gast: den Schauspieler Walter Sittler

Es kommt nicht oft vor, dass in St. Georgen ein Gast auftritt, der tatsächlich einem Millionenpublikum bekannt ist. Schon 22 Mal hat Walter Sittler auf der schwedischen Insel Gotland Verbrecher dingfest gemacht. Den Kommissar und das Meer, so die Sendung schauen sich regelmäßig rund sechs Millionen ZDF-Zuschauer an. Was viele aber nicht wissen: Der in Stuttgart lebende Schauspieler dreht und produziert gemeinsam mit seiner aus Furtwangen stammenden Frau Sigrid Klausmann-Sittler einfühlsame Porträts und Dokumentarfilme. Wie "Nicht ohne uns". Der Film stellt 16 Kinder auf fünf Kontinenten vor und formuliert eine gemeinsame eindrückliche Mahnung: die Grundlagen unserer Umwelt zu erhalten. Gezeigt wird der Film am Mittwoch, 28. Juni, 14 Uhr, im Rahmen der Weltfairänderer-Woche in der Unterkirche. Der Eintritt kostet 6,50 Euro. Danach berichtet Sittler in der Weltveränderer-Zeltstadt über die Entstehungsgeschichte des Films. Diese Erzählrunde ist kostenlos.