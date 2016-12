St. Georgen TSG-Ehemaligen treffen sich zum Weihnachtspunsch

Über 100 ehemalige Schüler und Lehrer nutzen am zweiten Weihnachtsfeiertag die Gelegenheit zu einem gemütlichen Austausch.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der alljährliche Weihnachtspunsch am Thomas-Strittmatter-Gymnasium war auch in diesem Jahr wieder ein Erfolg. Janina Lehmann hat 2014 Abitur gemacht und kommt, um ihre alten Schulkollegen wieder zu treffen. "Obwohl ich noch hier wohne, sieht man die meisten unter dem Jahr nicht", meint sie. Fabian Moser findet interessant zu sehen, wie sich die Schule verändert hat. Für Lehrerin Regina Fiehn ist es spannend die ehemaligen Schüler zu treffen und zu sehen, was aus ihnen geworden ist. Das findet auch Annkathrin Kieniger: "Ich bin gekommen, um zu sehen, wie sich alle verändert haben und freue mich schon aufs nächste Mal."