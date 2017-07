St. Georgen Stromtankstelle hinter Rathaus ist offiziell eröffnet

Die E-Ladesäule hinter dem St. Georgener Rathaus ist offiziell eröffnet. Der Technische Aussschuss genehmigt zudem Bauvorhaben.

St. Georgen – In leuchtendem Orange und Blau erstrahlt die E-Tankstelle hinter dem Rathaus schon länger, jetzt ist die Station auch offiziell eingeweiht. Erik Hugel, der Geschäftsführer des Betreibers EGT, dankte der Stadt für den "tollen Platz", die Tankstelle sei "die beste unserer Tankstellen." Die Übergabe mit Bürgermeister Michael Rieger erfolgte ihm Rahmen der Sitzung des Technischen Ausschusses.

66 Ladevorgänge seit November machen die Ladesäule für Hugel zur "besten" der insgesamt fünf, die sein Unternehmen in ihrem Versorgungsgebiet betreibt. "Das ist ein Vorausinvestment", sagte Hugel, natürlich seien die Plätze derzeit noch häufiger leer. "Aber elektrische Antriebe sind im Kommen, es ist höchste Zeit, dass wir so eine Ladesäule haben", betonte Bürgermeister Rieger ergänzend, auch wenn in St. Georgen derzeit erst sieben, acht Elektroautos zugelassen sind. Auch den Verlust der nun exklusiv für E-Autos während des Ladevorgangs zugelassenen, sehr gut gelegenen Parkplätze sieht er als verkraftbar an: "Es ist ja nicht so, dass wir hier ein Parkplatzproblem hätten, die Tiefgarage ist immer nur halb voll." Den prominenten Standort habe man ganz bewusst gewählt. Utopisch denkt man trotz der E-Offensive auch bei der EGT nicht, so schätzte Geschäftsführer Hugel etwa, das von manchen Politiker proklamierte Ziel, bis 2030 keinerlei Verbrennungsmotoren mehr zu haben, selbst als kaum erreichbar an. Überhaupt sei alles noch im Werden: Auch die St. Georgener Station, bei der mit zwei verschiedenen Systemen getankt werden kann, werde in Sachen technischer Ausstattung oder Bezahlvorgang noch stetig weiterentwickelt,

Nach der Übergabe hielt der Technische Ausschuss noch seine reguläre Sitzung ab. Mit zwei einstimmig genehmigten Tagesordnungspunkten war sie schnell abgehandelt: Im Untertal in Brigach darf ein Leibgedinghaus für zwei neue Ferienwohnungen erweitert werden, im Oberkirnacher Kesselbergweg darf ein Gebäude renoviert werden. Zudem wurden sieben weitere zuvor genehmigte Baugesuche bekanntgemacht, meist Garagen oder Carports.