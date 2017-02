St. Georgen Stiftungsprofessur: Mitarbeiter stehen vor Umzug ins Technologiezentrum

Auch wenn das Berufungsverfahren langam vonstatten geht, arbeitet bereits eine Abteilung der Stiftungsprofessur. Sie entwickelt für Firmen Möglichkeiten, wie Produktion und Internet zusammen finden. Der Bedarf ist da.

Die Räumlichkeiten im Technologiezentrum (TZ) sind reserviert, einem Umzug im dritten Quartal steht nichts im Wege: Obwohl derzeit die Besetzung der CPS-Stiftungsprofessur (siehe Kasten) den Prozess durch die Gremien nimmt, geht es bei den hochkarätigen Forschungsarbeitsplätzen deutlich schneller. Etwa zehn Angestellte der Abteilung Software Solutions arbeiten schon am Hahn-Schickard-Standort in VS. Eine Abteilungsgröße, die einen Umzug nach St. Georgen nahelegt, werde wohl demnächst erreicht, so TZ-Geschäftsführer Martin Friedrich. Für mehr als 20 Wissenschaftler habe das TZ Platz

Abteilungsleiter Professor Axel Sikora hat sich bereits Firmen aus der Zielgruppe des Förderprojektes vorgestellt. Mit kleinen und mitelgroßen Unternehmen werden Projekte entwickelt, die Produktion und Internet verbinden, und Fördermöglichkeiten ausgelotet. Bedarf gibt es. Friedrich war bei einigen dieser Gespräche dabei. "Da ergab sich so gut wie immer ein Anknüpfungspunkt", erinnert er sich.

Bis Mitte 2017 soll die oberste Personalentscheidung fallen, im dritten Quartal sei mit dem Arbeitsantritt des "Kopfes" der Stiftungsprofessur zu rechnen. Auch wenn sein Team bereits arbeitet, wird er seine Akzente bei Ausgestaltung und Ausrichtung einbringen. Wo er dann, zwischen Stiftungsprofessur und Professur in Freiburg pendelnd, seine Schwerpunkte setzt, werde sich dann zeigen, so Friedrich.

Professur und Kosten

Das Personal: Wie wird die klassische physikalische Produktion mit der digitalen Welt des Computers verbunden? Hier kommt der Begriff CPS (Cyber-physikalische Systeme) ins Spiel. Eine von Firmen und Institutionen getragene CPS-Stiftungsprofessur kümmert sich um die Vernetzung dieser Komponenten. Sie hat ihren organisatorischen Sitz bei der Hahn-Schickard-Gesellschaft in VS, ist aber wissenschaftlich dem Institut für Mikrosytemtechnik (Imtek) der Uni Freiburg zugeordnet. Auch wenn die Benennung des Stiftungsprofessors andauert, füllen sich die Personalbestände der Abteilungen Embatted Solutions und Software Solutions. Letztere soll ins Technologiezentrum St. Georgen (Bild) ziehen. Die Kosten: Drei Millionen Euro finanzieren die Stiftungsprofessur über zehn Jahre. Die Hälfte trägt das Land, 1,5 Millionen Euro bringen Kommunen und Institutionen, aber insbesondere die Industrie bei. Etwas eine Million Euro steuert die St. Georgener Industrie bei, die Hälfte davon die PE-Stiftung. (wur)