St. Georgen Sterbebegleiter ebnen den letzten Weg mit letzten kleinen Freuden

Evangelische Altenhilfe möchte mehr Menschen für dieses Ehrenamt ausbilden. Die Betreuung ist stets individuell, basiert auf einer Vertrauensbasis und öffnet sich auch den Angehörigen.

Wenn die Lebenskraft schwindet, ist es gut, jemanden zu haben, der einem in der Stunde des Abschieds zur Seite steht. Bei der evangelischen Altenhilfe in St. Georgen stehen ausgebildete Sterbebegleiter den Bewohnern der stationären Pflegeheime Lorenzhaus und Elisabethhaus in der letzten Lebensphase zur Seite. Um den wachsenden Bedarf von Sterbebegleitern abdecken zu können, bietet die evangelische Altenhilfe interne Aus- und Fortbildungsmaßnahmen an. Die Kosten hierfür sollen mit Mitteln aus dem Vereinswettbewerb gedeckt werden.

Vor einigen Jahren war es Pflegemitarbeiterin Manuela Borzakoglu ein persönliches Bedürfnis, Sterbende in deren letzten Phase würdevoll und kompetent begleiten zu können. Während die Arbeitsabläufe im medizinischen und im Pflegebereich weitgehend standardisiert sind, steht bei der Begleitung Sterbender die individuelle Betreuung im Vordergrund. Bei der Hospizbewegung ambulant Schwarzwald-Baar machte sie eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin. Mittlerweile sind 16 Mitarbeiterinnen im Lorenz- und Elisabethhaus aus dem Pflege- und Betreuungsbereich ausgebildete Sterbebegleiter. Sie begleiten Sterbende, wenn Familienangehörige dies aus diversen Gründen nicht können.

„Wir betreuen nicht nur die Sterbenden, sondern auch die Angehörigen, was manchmal viel schwieriger ist“, beschreibt Borzakoglu die verantwortungsvolle Aufgabe. Die Sterbebegleitung beginnt meist nicht erst in der unmittelbaren Endphase des Lebens. „Alles beginnt mit einem Besuch“, sagt die Begleiterin. Manchmal über Wochen oder gar Monate baut sich so ein Vertrauensverhältnis zwischen den Personen auf. Manchmal bleiben aber auch nur ein paar Tage, bis der Bewohner im Altenheim die Augen für immer schließt. „Für die Sterbenden sind in den letzten Momenten ihres Lebens Unterschiedlichstes wchtig“, sagt Manuela Borzakoglu. Manche wollen ein letztes Mal die Wärme der Sonne spüren, andere wollen eine Rückenmassage.“ Gemeinsam mit Hausseelsorger Gerold Siegwarth sorgen die Sterbebegleiter auf Wunsch für eine würdevolle Abschiedsfeier für die Verstorbenen.

Manuela Borzakoglu und die weiteren Sterbebegleiterinnen der evangelischen Altenhilfe verzeichnen einen spürbaren Anstieg ihrer Aufgabe, die sie alle ehrenamtlich und über ihre tägliche Arbeitszeit hinaus leisten. Deshalb sucht die Altenhilfe als Trägerverein weitere Menschen, die sich für die Arbeit als Sterbebegleiter interessieren und die Beschäftigten entlasten können. Dazu bietet die Altenhilfe jedes Jahr eine Aus- und Weiterbildung zum Sterbebegleiter an. Interessenten sollten über eine eigene, psychische Stabilität verfügen. Auch Geduld und Belastbarkeit sind Voraussetzungen, ebenso ein gutes Einfühlungsvermögen sowie Toleranz in Bezug auf religiöse und spirituelle Bedürfnisse sowie auf psychische und körperliche Veränderungen der zu betreuenden Person.

Der Träger

Die St. Georgener Altenhilfe e.V. ist alleiniger Gesellschafter der Altenhilfe gGmbH. Der Verein ist in der offenen Altenhilfe tätig. In zwei neuen Altenheimen, dem Lorenzhaus und dem Elisabethhaus, werden 99, beziehungsweise 39 Bewohner in modernen Einzelzimmern stationär versorgt. Wer sich genauer über die Arbeit als Sterbebegleiter bei der evangelischen Altenhilfe informieren will: Auskunft erteilt der Sozialdienst, Telefon: 077 24/94 27 17 oder Manuela Borzakoglu, Telefon: 01 73/2 56 69 59.