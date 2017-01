St.Georgen Stefanos Christoforidis gründet neue Partei

Europäische Demokratische Union will bei Bundestagswahl antreten und sich für mehr Mitsprache des Volkes einsetzen

St. Georgen – Weil er mit der Politik in Deutschland nicht einverstanden ist und sich mit den Inhalten der politischen Parteien nicht identifizieren kann, hat ein St. Georgener Bürger eine eigene Partei gegründet.

Stefanos Christoforidis, in Berlin geborener Deutscher mit griechischen Wurzeln, will sich mit der Europäischen Demokratischen Union EDU unter anderem für mehr Mitspracherecht für das Volk, höheren Mindestlohn und finanzielle Besserstellung von Eltern und Pflegekräften einsetzen. "Die Idee habe ich schon seit einigen Jahren", erklärt Stefanos Christoforidis im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Politisch interessiert gewesen sei er, geprägt von seinem Vater, schon immer, sagt der 38-Jährige. "Aber ich konnte mich nie für eine Partei festlegen, weil die doch nur leere Wahlversprechen machen", macht er keinen Hehl aus der Enttäuschung über die großen Parteien, die das Land regieren. Um nicht einer von jenen zu sein, "die nur meckern, aber nichts unternehmen", suchte Stefanos Christoforidis in seinem persönlichen Umfeld nach Gleichgesinnten.

Zusammen mit sechs Freunden und Arbeitskollegen aus St. Georgen und Villingen-Schwenningen rief er bei einer Gründungsversammlung im November die Europäische Demokratische Union, kurz EDU, ins Leben. In ihrem Parteiprogramm fordert die EDU unter anderem mehr Mitspracherecht bei Entscheidungen, wie Finanzhilfe für Griechenland, Fahrzeugmaut oder TTIP.

"Immerhin geht es da auch um das Geld des arbeitenden Volkes", so der Parteigründer. Des Weiteren fordert die Partei eine Absenkung des Rentenalters auf 63 Jahre bei gleichzeitiger Erhöhung der Rente um zehn Prozent und der Angleichung des Rentenniveaus in Ost und West. Eine weitere Forderung sei die Anhebung des Mindestlohns auf 11,50 Euro, Erhöhung des Elterngeldes und eine finanzielle Stärkung der sozialen Berufe.

"Die Krankenkassen fahren millionenschwere Gewinne ein. Wir fordern eine Gewinnausschüttung im Bereich Alten- und Krankenpflege und für Erzieherinnen." Bereits bei der Bundestagswahl, die voraussichtlich im Herbst dieses Jahr stattfindet, will Stefanos Christoforidis mit seiner Partei um Wählerstimmen werben. Um vom Bundeswahlleiter zur Wahl zugelassen zu werden, benötigt er 2000 Unterstützerunterschriften.

Laut Artikel 21 des Grundgesetzes ist die Gründung von Parteien frei. Die innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Eine Mindestanzahl von Gründungsmitgliedern sieht das Parteiengesetz nicht vor. Allerdings muss der Vorstand aus mindestens drei Personen bestehen. Das ist unter www.bundeswahlleiter.de im Internet zu erfahren.

Kontakt zu Stefanos Christoforidis: Telefon 0176/ 227 65 333 (ab 17 Uhr). Internet: www.edu-deutschland.eu