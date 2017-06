St. Georgen Stadtfestlauf mit technischen Neuerungen

Am 1. Juli sind wieder hunderte Freizeitsportler unterwegs. Am Montag, 19. Juni, endet die Onlineanmeldung. Doch auch am Lauftag sind noch Nachmeldungen möglich.

Zum siebten Mal findet am Samstag, 1. Juli, der St. Georgener Stadtfestlauf statt. Eine große Neuerung kommt auf die Teilnehmer mit Anmeldeverfahren und Zeitmessung zu. Das Anmeldeverfahren läuft über das Onlineportal my1.raceresult.com, wobei der Organisationsbeitrag bargeldlos erhoben wird. Die Online-Anmeldung ist noch bis Montag, 19. Juni möglich, danach kann man sich am Veranstaltungstag im Rathaus für alle Läufe noch nachmelden.

Das Zeitmessverfahren erfolgt über einen Transponder, der in der Startnummer integriert ist. Für die Läuferinnen und Läufer besteht nach dem Zieleinlauf die Möglichkeit, eine Schnellurkunde mit der gelaufenen Zeit auszudrucken. Die Urkunde ist im Onlineportal abrufbar.

In den vergangenen Jahren verzeichneten die Organisatoren durchschnittlich 700 Teilnehmer bei den verschiedenen Läufen. Nach den erfolgreichen Läufen in den vergangenen sechs Jahren mit durchschnittlich 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wird dieses Jahr der Förderverein des Turnverein St. Georgen zusammen mit Unterstützung der Stadtverwaltung den „7. St. Georgener Stadtfestlauf“ am Samstag, den 1. Juli 2017 veranstalten.Veranstalter ist der Förderverein des Turnvereins St. Georgen. Er wird durch die Stadtverwaltung unterstützt. Weitere Infos bieten die in Banken, Einzelhandle und Rathaus ausliegenenden Ausschreibungen und die Homepage der Stadt St. Georgen unter Freizeit & Kultur/Veranstaltungen/Stadtfestlauf. Dort finden sich auch Streckenpläne der einzelnen Läufe sowie die Online-Anmeldung. Fragen beantwortet Melanie Reinl unter der Nummer 0 77 24/8 71 41 oder m.reinl@st-georgen.de.

Die Strecken

Der Turnverein bietet für Sportler, die den 10,5 km-Lauf angehen wollen, am Dienstag, 20. Juni, einen weiteren Trainingslauf an. Treffpunkt ist um 20 Uhr am Haupteingang des Rathauses.

Angeboten werden folgende Läufe