St. Georgen Stadtfest bietet auf vier Bühnen 26 Auftritte

Tausende Besucher werden zum Stadtfest in St. Georgen erwartet. Hier ein genauer Überblick über das Programm.

Stadtfest ist nur einmal im Jahr: Am Samstag und Sonntag ist es wieder so weit. Die Innenstadt wird am kommenden Wochenende zur Feierzone – doch wann findet wo was statt? Ein Überblick.

Programm am Samstag

Sportlich eröffnet eröffnet der Stadtfestlauf das Wocheende, um 13.10 Uhr geht es mit den Jugend- und Jedermannsläufen "Rund um den Bärenplatz" los. Die Hauptrennen mit mehreren hundert Teilnehmer starten um 15 Uhr.

Von 13 bis 16 Uhr: Als erste Band spielt von 13 bis 14 Uhr die "JMS Pop-Band" auf der Bühne Schulstraße, von 14.30 bis 15.30 Uhr spielt hier "Welcome to the funhouse". Auf der Bühne Marktplatz ist um 14 Uhr Fassanstich, dazu und danach spielt bis 16 Uhr die Stadtmusik.

Von 16 bis 18 Uhr: Auf der Bühne Marktplatz gibt es von 16.15 bis 16.45 Uhr den Fitnesstanz Zumba. Auf der Bühne Schulstraße spielt ab 17.30 Uhr "Die Fusion". Im Klosterhof ist ab 16 bis 18 Uhr eine Spielstraße aufgebaut.

Von 18 bis 3 Uhr: Üppig ist das Abendprogramm. Auf der Marktplatz-Bühne spielt von 18 bis 21 Uhr die Band "Yellow Snow", danach die Gruppe "Dirty Spoon". Auf der Bühne Schulstraße spielen von 19 bis 20 Uhr "L'Acoustic", 20.30 bis 21.30 Uhr "ImPuls" und von 22 bis 0 Uhr "Drive In". Im Klosterhof gibt es ab 21 Uhr ein Harley-Show-Programm mit DJ und Go-go-Girls. Ab 21 bis 3 Uhr gibt es in der Hermann-Papst-Straße zudem Disco mit dem Jugendhaus. Dabei legen die DJs Trap und Lonja (21 Uhr), Hilp Trix und IB3X (23 Uhr) sowie Limit3D und Drop auf (1 Uhr).

Programm am Sonntag

Von 10 bis 14 Uhr: Ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Marktplatz eröffnet von 10 bis 11 Uhr den Tag. Von 11.30 bis 13.30 Uhr tritt dort der Trachtenmusikverein Langenschiltach auf. Auf der Schulstraße tritt von 11 bis 13 Uhr die Jazzcrew 2.0 des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums und der Zinsendorfschulen auf. Ab 13.30 bis 14.30 Uhr tritt die Jugendgruppe des Turnvereins auf. Im Klosterhof ist von 12 bis 18 Uhr ist wieder eine Spielstraße aufgebaut. Ab 13 Uhr gibt es zudem wieder ein Harley-Show-Programm mit Live-Musik.

Von 14 bis 18 Uhr: Die Stadtmusik spielt von 14 bis 16 Uhr auf der Bühne Marktplatz, unmittelbar danach tritt bis 16.30 Uhr die Jugendgruppe des Turnvereins auf. Ihr folgen direkt die Bergstadtfetzer, sie spielen bis 17 Uhr. Danach wird die Stadtfesttomobola verlost, ab 17.30 Uhr gibt es Unterhaltungsmusik. Auf der Bühne Schulstraße spielen von 15.30 bis 16.30 Uhr "Rangeless Unplugged", danach die "Dos Mas Band" bis 18 Uhr. Im Klosterhof tritt von 14 bis 14.30 Uhr die Kinderglockengruppe des Trachtenvereins auf.

Ständiges Programm

Auf der oberen Gerwigstraße sind über die komplette zwei Tagen verschiedene Stände aufgebaut. Dazu gehören unter anderem die Schützengilde mit einem Rosenschießstand, die DLRG mit einem Angel- und Wurfspiel für Kinder, ein Schussgeschwindigkeits-Messung am Stand des FC Viktoria Peterzell und ein Kindertanzen des Trachtenmusikverein Langenschiltach ab 15 Uhr. Auf dem Klosterhof bietet die Landjugend Brigach die "Kuh Olga" zum selbst melken, ein Trampolin und eine Hüpfburg. Die Jugendfeuerwehr baut ein Bungee-Trampolin auf. Überall auf dem Festgelände wird es natürlich auch Essens- und Getränkestände geben.

SÜDKURIER-Aktionen

Der SÜDKURIER wird am Samstag selbst mit einem Stand auf dem Stadtfest vertreten sind. Wer will, kann hier bis 18 Uhr 360-Grad-Brillen austesten. Auch werden wir das Fest in Bildergalerien einfangen. Ab Sonntagmorgen werden die ersten online zu sehen sein: www.suedkurier.de/bilder (dod)