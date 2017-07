St. Georgen Stadtfest-Hauptgewinn überreicht: Siebenjähriger gewinnt Auto

Der Hauptgewinn der Tombola des St. Georgener Stadtfests, ein Opel Corsa, wurde überreicht. Der Gewinner ist glücklich, mit dem Wagen vom Hof fahren konnte er aber nicht: Er ist erst sieben Jahre alt.

Mit sieben Jahren hat man noch einen recht überschaubaren persönlichen Besitz: Spielzeug, Klamotten, vielleicht ein paar Euro auf dem Sparbuch. Der siebenjährige Peter Münnich kann diese Reihe bei sich jetzt allerdings noch erweitern – und zwar um einen nagelneuen Kleinwagen. Zumindest war es sein Los, dass bei der Tombola des Stadtfests als Hauptgewinn gezogen wurde. Vom Autohaus Bösinger gab es dafür einen feuerroten Opel Corsa, den Peter samt Vater Till und Bruder Johannes gestern abholte.

"Für jedes Familienmitglied gab es ein Los und Peters hat gewonnen", schildert Vater Till Münnich den Weg zum Gewinn. Insgesamt sechs Lose kaufte der St. Georgener so: Für sich, seine Frau und die vier Kinder. "Der Gewinn kam dann total unerwartet, aber als ich abends die Nachricht von Frau Reinl hörte, bei der es um die Tomobola ging, da schwante mir natürlich schon etwa", so Münnich. Gleich rief er Melanie Reinl vom Stadtfestausschuss zurück und erhielt die schon vermutete gute Nachricht, dass unter den 20 000 Losen das von Peter Münnich den Hauptgewinn abstaubte. Der zweite Preis, ein 500-Euro-Gewinn, ging an Roland Müller aus Rastatt.

Während Peter seinen Gewinn in einem Wort als "super" zusammenfasst, kann er mit dem Auto erst einmal natürlich recht wenig anfangen. "Es wäre ein bisschen schade um das Auto, es komplett aufzuheben bis Peter ans Steuer darf", sagt Till Münnich und ergänzt lächelnd, "als Familienauto für sechs Personen kann man es auch eher nicht verwenden." Vielleicht wird seine Frau es künftig nutzen.