St. Georgen Stadtbibliothek: Kinder gehen mit Vorleserin auf Schatzsuche

Lesepatin Ilse Zucker liest jungen Zuhörern „Das Abenteuer mit dem Schatz“ vor. Zehn Kinder kommen zur Lesezeit in die Stadtbibliothek.

Bevor es losging, sangen die Kinder mit Mitarbeiterin Gabi Eimer das Begrüßungs-Klatschlied. Die Tiergeschichte von Günter Neidinger und Ursula Konopka-Nolte handelt von einer kleinen Maus, die von einem Schatz träumt und daraufhin gemeinsam mit ihren Freunden, der kleinen Ente und dem kleinen Hasen, auf Schatzsuche geht.

Die nächste Lesezeit für Kinder ab drei Jahren findet am Mittwoch, 1. März, um 15.30 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Am Donnerstag, 23. März, ist ab 15.30 Uhr ein Bastelnachmittag zum Thema Ostern.