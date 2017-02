St. Georgen Stadt verleiht zahlreiche Sportabzeichen

127 Schüler und 49 Erwachsene zeigen ihre Fitness und legen das Sportabzeichen ab. Günter Thielemann ist der absolute Spitzenreiter.

127 Schülern und Jugendlichen und 49 Erwachsenen wurde am Donnerstagabend im großen Sitzungssaal im Rathaus das Sportabzeichen verliehen. Mit der 40. Wiederholung des Sportabzeichens ist Günter Thielemann der absolute Spitzenreiter.

„Der Weg ist das Ziel“, sagte Bürgermeister-Stellvertreter Hansjörg Staiger bei der Übergabe der Urkunden und Abzeichen. Alle Teilnehmer hätten mit der Erfüllung der fünf Vorgaben in den Bereichen Ausdauer, Kraft, Kondition, Schnelligkeit und Schwimmfähigkeit nicht nur eine überdurchschnittliche Fitness bewiesen. „Sondern Sie haben auch Freude an der Bewegung gezeigt.“ Ein kleiner Wermutstropfen schwang bei der Verleihung mit. Werner Abberger und Hans Neef, die seit vielen Jahren die sportlichen Leistungen der Teilnehmer überwachten und dokumentierten, scheiden aus. Für Abberger wird Roland Schreiner an der Gerwigschule das Abzeichen abnehmen. Hans Neef hilft weiterhin noch aus. Als Nachfolger rückt Frank Laabs nach, der gemeinsam mit Bertin Schneider und Klaus Lehmann die Abzeichen abnehmen wird. „Ich wünsche mir, dass auch in Zukunft genauso viele Teilnehmer wie bisher das Sportabzeichen machen“, so Laabs.

Folgende Erwachsene haben das Sportabzeichen abgelegt (in Klammer Anzahl der Wiederholungen). Bronze: Obeida Aldakheel. Silber: Gaetano Marino, Mahmoud Al Nohagter, Matthias Hanke, Florian Appdshäuser (je 1), Natalie Perkuhn (2), Vincenzo Sergio (3), Diana Schmidt (8), Werner Simon (36). Gold: Albert Levin, Paseod Wondarz, Steffen Omberger, Julia Anselment, Günter Ditombee, Ullrich Kolezki, Martin Walter, Stephanie Ahn, Udo Jung, Bilal Al Nohagter (je 1), Urs Perkuhn, Daniela Perkuhn, Raimund Bartmann, Roland Reuter, Georg Kienzler, Andreas Spanier (je 2), Anja Bublies, Marc Winzer, Peter Moosmann (je 3), Klaus Jerke, Jenny Furtwängler (je 4), Dirk Schmider, Frank Schmidt, Claudia Jerke, Tanja Palmer (je 5), Kerstin Heinrich, Frank Laabs (je 8), Sabine Koch, Bertin Schneider, Klaus Spiegelhalter (je 11), Wolfgang Vogel, Klaus Lehmann (je 14), Rita Smith (19), Siegfried Weiß, Hans Neef (22), Arnold Lauppe (23), Margarethe Weiß (25), Ludwig Keppel (29), Helmut Weisser (30), Günter Thielemann (40).

Sportabzeichen

Das Sportabzeichen ist die höchste sportliche Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes außerhalb des Wettkampfsports. Die Besonderheit bei der Sportabzeichenverleihung ist laut Hansjörg Staiger, dass die Stadt sämtliche Kosten übernimmt. Jeder Teilnehmer kostet für Urkunde und Anstecker knapp elf Euro. (spr)