St. Georgen Stadt sucht dritten Schwimmmeister

Weil ein angestellter Schwimmmeister wechselt, ist die Stelle ausgeschrieben. Der Markt ist umkämpft, aber zwei Bewerbungen liegen schon vor

Kurz vor Saisonstart im Klosterweiher sucht die Stadt einen neuen Mitarbeiter, der sich mit zwei vorhandenen Kollegen um Hallenbad und Klosterweiher kümmern wird. Die Stelle eines Meisters oder Fachangestellten für Bäderbetriebe – landläufig auch als Schwimmmeister beschrieben – ist zunächst bis 23. Juni ausgeschrieben. "Wir haben bereits zwei Bewerbungen vorliegen. Näher geprüft sind sie allerdings noch nicht", sagte Stephan Fix, Leiter Finanzen und Zentrale Steuerung auf Anfrage.

Der neue Job könnte schnellstmöglich angetreten werden. Einer der drei angestellten Schwimmmeister stehe vor einer beruflichen Neuorientierung, erläutert Fix die Situation. Dafür weise man seitens der Stadt Verständnis auf; es handle sich um eine ganz normale Personalie. Recht kurzfristig gestalte sich der Ablauf. "Wir hoffen, dass etwaige Lücken durch die DLRG abgedeckt werden können", so Fix weiter. Der Schwimmmeister-Markt sei hart umkämpft, weiß Fix auch aus den Erfahrungen an seinem früheren Arbeitsort Elzach. Dort erlebte er über die Jahre den Wechsel mehrerer Schwimmmeister. Fix hofft, einen geeigneten Kandidaten – oder auch die weibliche Variante – für St. Georgen begeistern zu können. Die übertarifliche Bezahlung ist da nur ein Argument. "In jedem Fall ist auch das neue Hallenbad ein sehr attraktiver Arbeitsplatz", ergänzt der Kämmerer. Die Technik sei auf dem neuesten Stand und dank vieler automatisierter Abläufe seien die Tätigkeiten dort schnell vertraut. Ein weiterer Pluspunkt sei die Personalkonstellation. Die Tatsache, dass drei Kollegen in den Dienst eingebunden sind, erlaube im Sommer mehr zeitliche Freiheit als im Ein- oder Zweimannbetrieb. "Das ist meine Hoffnung", sagt Fix.

Die Stadt-Homepage zeigt ein rundes Anforderungspaket. "Wir erwarten Dienst auch an Wochenenden und Feiertagen, Zuverlässigkeit, flexible Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit, freundliches und kundenorientiertes Auftreten, Eigenverantwortung, Organisations- und Durchsetzungsvermögen, wirtschaftliches und kostenorientiertes Verhalten, Verantwortungsbewusstsein und Identifikation mit der Einrichtung, technische Kenntnisse und Fertigkeiten sowie handwerkliches Geschick."

Im Sommermodus

Bewerbungen sind ans Personalamt der Stadt St. Georgen, Hauptstr. 9, 78112 St. Georgen, oder über E-Mail an g.costantino@st-georgen.de zu schicken. Nähere Infos gibt Giovanni Costantino unter der Nummer 0 77 24/8 71 36.

Seit Monatsanfang bis Ende September gelten im Hallenbad Sommeröffnungszeiten. Demnach hat das Bad montags geschlossen. Am Dienstag ist es von 14 bis 20 Uhr geöffnet, mittwochs von 6.30 bis 10.20 Uhr, donnerstags von 14 bis 20 Uhr, freitags von 13 bis 17.30 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 20 Uhr. (wur)