St Georgen Stadt hat geprüft: Hallenbad-Becken sind warm genug

Offenbar gab es Klagen von Badegästen. Die Verwaltung sieht das Kinder- und das Nichtschwimmerbecken mit Blick auf die Normen mindestens ausreichend temperiert.

Das neue Hallenbad in St. Georgen ist ja insgesamt ein großer Wurf. Ja, Familien und Sportler loben den nassen Freizeittempel sein gut drei Monaten in den höchsten Tönen. Auch wenn anfangs mal der Kassenautomat ein Eigenleben entwickelte, die Papiertickets nicht als Kabinenverschluss funktionierten oder die Gefahr bestand, sich Kraft eigenen Ungeschicks aus der Umkleidekabine auszuschließen: Letztendlich sind das doch dem Neuanfang geschuldete Kleinigkeiten.

Doch eine Form des Unbehagens scheint doch regelmäßig gegenüber den Verantwortlichen zur Sprache zu kommen: Es ist die Diskussion um die Wassertemperaturen im Hallenbad. Die Stadtverwaltung sah sich deshalb am Dienstag genötigt Stellung zu beziehen. Seit der Eröffnung des neuen Hallenbades im Dezember gebe es gelegentlich Bitten seitens der Badegäste, die Temperaturen im Kinderplanschbecken und Nichtschwimmerbecken zu erhöhen, räumt sie ein.

Die Angelegenheit wurde einer Prüfung unterzogen und siehe da: das Ergebnis entlastet die Stadt. Denn die Temperaturen von 29 bis 30 Grad liegt das Bad auf dem Roßberg mehr als in der Norm. Denn nach den Richtlinien Bäderbau, die der Koordinierungskreis Bäder herausgegeben hat, sind in Kinderbecken Temperaturen zwischen 28 und 32 Grad und in Nichtschwimmerbecken Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad erforderlich.

Jetzt könnte man noch auf die Idee kommen, beide Bäder unterschiedlich zu temperieren. Diese Möglichkeit fällt aus. "Da beide Becken am selben Badewasseraufbereitungskreislauf und Wärmetauscher angeschlossen sind, ist eine unterschiedliche Temperierung technisch nicht möglich", lässt die Stadt verlauten. Diese Bauweise sei in den meisten Bädern so gebräuchlich und auch umgesetzt.