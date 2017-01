StGeorgen Stadt erteilt dem Schnee eine Abfuhr

Zwangsräumung an Sommerauer Straße und Hauptstraße, Schneefräse schafft Platz für Busse

St. Georgen (spr) Der städtische Bauhof erteilt dem Schnee eine Abfuhr. Am heutigen Freitag war eine Lastwagenkarawane in der Stadtmitte unterwegs, um den Schnee von den Straßenrändern abzufahren.

Mit einer Schneefräse wurden die aufgehäuften Schneeruder entlang den Sommerauer Straße und der Hauptstraße sowie am Spittelberg abgefräst und mit Lastwagen auf den Abladeplatz am Klosterweiher gefahren. Beinahe im Minutentakt waren die großen Ladeflächen der Lastwagen voll. Allzu große Hoffnung, dass der Schnee jetzt in der ganzen Stadt abgefahren wird, dürfen sich die Bewohner allerdings nicht machen. Wie der stellvertretende Bauhofleiter Hans-Peter Boye erläuterte, werden derzeit nur die Straßen schneebereinigt, die für die Buslinien wichtig sind: "Wir fahren den Schnee nur in der Sommerauer Straße und in der Hauptstraße ab. Dort, wo der Linienbusverkehr stattfindet." Diese Maßnahme wäre derzeit eigentlich nicht notwendig. "Wir haben grade mal eine Schneehöhe von 35 Zentimetern", so Boye. Allerdings würden Anwohner in diesen Bereichen verstärkt ihre Fahrzeuge vor dem Schneeruder parken, statt sich Parklücken frei zu schippen: "Deshalb wird die Straße zu eng."

In den anderen Verkehrsbereichen sieht Boye derzeit keinen Handlungsbedarf: "Dort ist alles noch im grünen Bereich."