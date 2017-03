St. Georgen St. Georgener erleben einen Abend beim Dalai Lama

Beim Vortrag von Dokumentarfilmer Hermann Schlenker sehen die Besucher im Forum im Bahnhof einmalige Aufnahmen.

St. Georgen – Es ist immer wieder etwas ganz Besonderes, mit dem Dokumentarfilmer Hermann Schlenker auf Zeitreise in andere Kulturen zu gehen. Das hat sich wohl herum gesprochen und so konnte Moderator und Vorstandsmitglied Lutz Henselmann jetzt beim Vortrag Schlenkers über Tibet und den Dalai Lama viele Besucher aus der ganzen Region im Forum im Bahnhof begrüßen.

1972 hat Hermann Schlenker die Exiltibeter im Norden Indiens in ihrer Residenz Dharamsala besucht. Sein Kontakt zur Schweizer Tibethilfe und dem Züricher Volkskundemuseum sollten ihm nicht nur die Reise ermöglichen, als "Schweizer" durfte er immer in der ersten Reihe filmen. "Wir wurden schon bevorzugt", kommentierte er dieses Privileg.

Ein Zusammenschnitt aus 17 Filmen, die zum größten Teil erstmals öffentlich gezeigt wurden, vermittelte den Besuchern nun ein eindrückliches Bild über den Buddhismus, das Leben der Mönche, der Pilger und der Einheimischen in der kargen Höhe von etwa 2000 Metern. "Es hat sich so ergeben", beantwortete Hermann Schlenker bescheiden die Frage von Lutz Henselmann, wie er zu dem Interview mit dem Dalai Lama kam. Durch den mehrwöchigen Aufenthalt und die täglichen Filmaufnahmen habe sich nach und nach ein vertrauensvolles Verhältnis zum Sekretär des Dalai Lama entwicklet. Und so erhielt Hermann Schlenker schließlich die Erlaubnis zum Gespräch mit der Heiligkeit. Die Fragen musste er zuvor schriftlich einreichen, ehe er sich mit dem Dalai Lama vor der Kamera positionieren konnte. Neben dem Dalai Lama präsentierte Hermann Schlenker wiederholt auch Aufnahmen von dessen Lehrer, der ihn seit seiner Erwählung begleitet hat.

Mit gemischten Gefühlen betrachteten die Zuschauer die Herstellung von Buttertee. In einer aufwändigen Aktion vermischten die Tibeter Schwarztee mit Yakbutter und Salz zu einem nahrhaften Getränk. Und die Aufnahmen der Feuerbestattung einer verstorbenen Tibeterin berührten die Vortragsbesucher: Verhüllt auf einem hölzernen Stuhl wurde sie zum Holzofen ins Hochland getragen und als letzten Gruß erhielt sie Feuerholz für die Verbrennung. "Es gibt ja fast kein Holz dort oben", erläuterte Hermann Schlenker die Bedeutung der Gabe. Mit dem Beispiel einer weiteren Bestattung zeigte er auch, wie die Mönche die Seele des Toten begleiten. Hier spiegelt sich das Weltbild des Buddhismus. "Natürlich spielt Geld eine Rolle", bestätigte Hermann Schlenker. Es entscheidet darüber, ob sechs Stunden oder sechs Wochen gebetet werde.

Seine Aufnahmen zeigten außerdem die Herstellung der tibetanischen Gebetsfahnen. Bedruckt mit heiligen Texten, soll der Wind ihre Wirkung in die Welt hinaustragen, erklärte er. Und dieselbe Wirkung schrieb er den Gebetsmühlen zu. Wer immer sie in Bewegung setze, sorgt dafür, dass der Text auf den Schriftrollen im Inneren der Mühlen sich verbreitet. Die Mischung, die Hermann Schlenker ausgewählt hatte, ließ seinen Vortrag interessant bleiben. Neben den buddhistischen Ritualen und den Gesängen der Tiefbässe zeigte er Bemerkenswertes aus dem Alltag und verlor nie den Blick für die vermeintlichen Kleinigkeiten.

Er richtete seinen Dank an Matthias Assauer, der maßgeblich am digitalisierten Zusammenschnitt beteiligt war und mit viel Einsatz dafür gesorgt hatte, dass alles für den tibetanischen Abend fertig wurde.

Nächstes Reiseziel: Afrika

Am 27. April um 19 Uhr wird Hermann Schlenker seine Filmdokumente aus Afrika präsentieren. Dort hat er im Norden Namibias das Volk der Ova Himba besucht. Es zählt noch heute zum letzten Halbnomadenvolk und pflegt 500 Jahre alte Lebensweisen und Traditionen. Zwei weitere Reiseberichte plant der Vorstand des Fab für 28. September und 9. November. Die Themen sind noch nicht endgültig bestimmt. (rib)