St. Georgen St. Georgener Lebensretter hoffen auf viele Spender

Das Hallenbad ist wieder eröffnet, die Schwimmkurse beginnen im Januar wieder, aber es fehlt an Ausbildungsmaterial. 2500 Euro will die DLRG jetzt über Crowdfunding dafür einsammeln.

Der Ortsverein der deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hat dank der Wiedereröffnung des Hallenbads die Trockenzeit überstanden. Im Januar starten wieder Schwimmkurse, auch das Schwimmtraining läuft dann wieder an. Hierfür benötigen die Retter noch Ausbildungsmaterialien, so der Ortsvereinsvorsitzende Michael Racke. Da der Verein in den vergangenen 20 Monaten praktisch keine Einnahmen hatte, hofft Racke auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Hierzu wurde ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Bei dieser Schwarmfinanzierung können Bürger Geld spenden. 2500 Euro benötigt das Projekt, das von der Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau unterstützt wird. Das Projekt läuft bis 15. Februar. Kommt das Geld nicht zusammen, erhalten die bisherigen Spender ihr Geld wieder zurück. Wer das Projekt unterstützen möchte: Die Internetadresse lautet: https://voba-sbh.viele-schaffen-mehr.de.