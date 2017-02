StGeorgen St. Georgener Kirchengeschichte in Bildern

Jubiläumsjahr startet mit Abend der ErinnerungenPfarrerin Susanne Fritsch zeigt BilddokumenteLorenzkirche vor 150Jahren wieder eröffnet

St. Georgen – Vorwiegend alteingesessene St. Georgener interessierten sich für den Abend der Erinnerungen im Gemeindehaus der Lorenzkirche im Rahmen des Kirchenjubiläums. Pfarrerin Susanne Fritsch hatte zahlreiche alte Fotos zusammen getragen, die durch ihren Ehemann Friedemann Fritsch in einem Power-Point-Vortrag präsentiert wurden. „In der vorderen Reihe sind wir“ oder „auf dem Bild bin ich auch drauf.“ Solche und ähnliche begeisterte Zwischenrufe gab es immer wieder. Mit leuchtenden Augen blickten die Frauen und Männer auf die alten Fotos, die an der Leinwand neu zur Geltung kamen.

Die ersten Bilder stammten aus dem Jahre 1890 und zeigten das alte Pfarrhaus. Vom Posaunenchor wurden Bilder ab 1905 gezeigt. Und dann gab es immer mehr fotografische Erinnerungen, angefangen von der Ankunft der neuen Glocken über Jugendfreizeiten bis hin zu Bibelstunden. „Danke für die Bilder, die bei uns abgegeben wurden“, freute sich die Pfarrerin. Sie forderte die Anwesenden auf, nach vorne zu kommen und ihre Bilder selbst zu kommentieren. Wolfgang Winkler trat ans Mikrofon und berichtete anhand von alten Fotos von der Kinderschule bis hin zu seinen Jungschar-Erlebnissen. Ausführliche Jugenderinnerungen präsentierte auch Hans-Dieter Papst.

Besonders viel Beifall gab es für den Hobby-Historiker Reinhard Jäckle, der in selbst gereimten Gedichten die Vergangenheit von St. Georgen wieder ins Gedächtnis rief, angefangen vom katholischen Kloster über die Reformation bis in die heutige Zeit. Susanne Fritsch erinnerte an die Brandkatastrophe 1865 in der Bergstadt, bei der auch die Lorenzkirche in Schutt und Asche versank. Nur der Turm blieb stehen, darum herum wurde die Kirche wieder am alten Platz aufgebaut. „Sie wurde so groß gebaut, weil damals an normalen Sonntagen mehr als 1000 Gläubige zum Gottesdienst kamen“, sagte die Seelsorgerin. An Festtagen seien noch viel mehr Christen gekommen.

In diesem Zusammenhang kam auch die heutige Situation zur Sprache. „Wie geht es bei uns weiter“, fragte Susanne Fritsch. Bis vor Kurzem gab es in St. Georgen noch drei Pfarrerstellen, jetzt seien es nur noch die Hälfte. „Mein Mann und ich haben gemeinsam eine Stelle und Pfarrerin Lisa Interschick belegt auch nur eine halbe Stelle“, informierte die Pfarrerin. Aber es sei wichtig, erst einmal das Gemeindeleben aus früheren Jahrhunderten in Erinnerung zu rufen. Dabei zitierte sie einige Bibelstellen, die betonen, wie wunderbar Gott in vergangenen Zeiten den Menschen geholfen habe. Auch heute seien Erinnerungen an Gottes Güte hilfreich, wenn es Schwierigkeiten gebe.

Das Jubiläumsjahr

Da die neue Lorenzkirche im Oktober 1867 eröffnet wurde, kann die evangelische St. Georgener Kirchengemeinde in diesem Jahr den 150-jährigen Kirchbau feiern. Im Jubiläumsjahr sind mehrere Veranstaltungen geplant. Den Auftakt bildete der Erinnerungsabend. Am 5. März wird der querschnittsgelähmte Schauspieler Samuel Koch sein neues Buch vorstellen und am 9. Oktober findet der Festgottesdienst mit Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh statt. Weitere Veranstaltungen sind geplant. Außerdem wird eine Festschrift herausgegeben. (kim)