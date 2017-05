St. Georgen St. Georgen wirft einen Blick in seine Zukunft  Bürger zeigen kaum Interesse

St. Georgen wirft einen Blick in seine Zukunft – Bürger zeigen kaum Interesse

Die Bürgerinformation zur Entwicklung bis ins Jahr 2030 ist nur schwach besucht. Ein Planungsbüro zählt Plus- und Minuspunkte der Stadt auf.

Welche Richtung wird die Stadtentwicklung bis 2030 eingeschlagen? Über die Frage nach dem Inhalt der Gestaltungsmöglichkeiten, in Verbindung mit den bereits erarbeiteten Vorschlägen, konnten sich die Bürger in der Stadthalle informieren. Dörte Meinerling vom Stuttgarter Büro Planbar 3 hatte eine Vielzahl von Lösungsvorschlägen im Gepäck. Das Interesse der Bevölkerung am Informationsabend war indes gering.