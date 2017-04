St. Georgen St. Georgen wird an Ostern 2017 zum Mekka der Modellbahnfreunde

St. Georgen wird an Ostern 2017 zum Mekka der Modellbahnfreunde

Große Modellbahnen in unterschiedlichen Größen drehen an zwei Tagen in einer alten Fabrik ihre Runden.

St. Georgen – Das Forum am Bahnhof (FAB) lässt seit geraumer Zeit die Herzen der Modellbahnfans höherschlagen. Im östlichen Gebäudeteil der ehemaligen Uhrenfabrik Staiger stellt die Modellbahncrew neben der eigenen Modulanlage im Maßstab 1:87 einige Modelleisenbahnanlagen aus, welche im Charme vergangener Zeiten Erinnerungen lebendig werden lassen. Dies erfreut nicht nur die ältere Generation, auch Kinder stehen mit staunenden Augen vor den liebevoll gestalteten Modelleisenbahnanlagen, auf denen sich unzählige Details finden, die das wirkliche Leben nachbilden. Die elf Mitglieder der Modellbahncrew um den rührigen Heinz Hermann treffen sich jeden Donnerstag um 18.30 Uhr, um an den Anlagen und den Räumlichkeiten zu werkeln. Darunter sind auch vier Jugendliche zwischen sieben und 13 Jahren, die mit viel Eifer zu diesem Hobby geführt werden. Am Osterwochenende werden nun die Schätze der Modelleisenbahner der Öffentlichkeit präsentiert.

Es gibt die Spur N (neun Millimeter, Maßstab 1:160) und die Spur HO (16 Millimeter, Maßstab 1:87). Hier findet sich eine Anlage als N-Spur sowie vier größere, zum Teil digitalisierte, Anlagen im HO-Maßstab. Außerdem werden auch historisch wertvolle Teile der Mignon-Bahn, die im Hause Staiger einstmals produziert wurden, gezeigt. Eisenbahn-Romantik-Journalist Hagen von Ortloff hat dieses Modellbahnrelikt aus St. Georgen ins Herz geschlossen und zeigt auf internationalen Ausstellungen und Messen die äußerst raren Modelle in Betrieb.

Eine große Modellbahnanlage in der Königsspur 1 (45 Millimeter, Maßstab 1:32) wird im Erdgeschoss zu sehen sein. Hier ziehen Dampf- und Diesellokomotiven der sechziger Jahre mit Originalgeräuschen ihre Runden.

Freunde kleiner Lastwagenmodelle kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Die Minitrucker zeigen ihre Schätze ebenfalls anlässlich dieser Modellbahnschau. In den Räumen der Modellbahncrew findet sich die Cafeteria „Speisewagen“, wo sich die Gäste an Kaffee und Kuchen laben können.

Unter den Räumen der Modellbahncrew hat sich seit einem Jahr das US-Railway-Team etabliert. Auf über 300 Quadratmeter haben die 15 Modellbahnbegeisterten eine weitläufige Eisenbahnanlage im US-amerikanischen Maßstab 1:29 (Spur G, 45 Millimeter) aufgebaut. Sie stellt die größte Innen-Anlage dieser Art in Süddeutschland dar. 130 Biertische und Bänke bilden das Fundament, damit die kiloschweren Loks sicher über die Gleise donnern können. Hohe Berge, tiefe Schluchten, große Brücken und liebevoll detaillierte Szenen beherrschen derzeit die Anlage. Mittelpunkt ist das sechs Meter lange Modell der Golden-Gate-Brücke, über welche bis zu 15 Meter lange Güterzüge rumpeln. Die per Funk digital gesteuerten Loks geben originalgetreue Geräusche von sich. Hier hört man den Befehl des Lokführers an den Heizer, dort das Zischen des Speiseventils, das Quietschen der Bremsen vermittelt die perfekte Illusion damaligen Eisenbahneralltags.

Die Ausstellung

Im ehemaligen Staier-Uhren-Fabrikgebäude, mittlerer Eingang, öffnet die Modellbahnschau am Ostersamstag, 15. April, um 12 Uhr, am Ostersonntag bereits um 11 Uhr. An beiden Tagen werden die Türen um 17 Uhr geschlossen. Infos im Internet unter www.tm-stg.de und www.us-railway.com.