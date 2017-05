Die Bürgerinnen und Bürger sollen an einem Konzept für das Fortkommen bis 2030 mitarbeiten.

St. Georgen – Der Gemeinderat hat das integrierte Stadtenwicklungskonzept 2030 einstimmig beschlossen. Zuvor stellte Dörte Meinerling vom Planungsbüro „Planbar hoch drei“ das Strukturkonzept vor, mit dem die Stadt fit für die Zukunft gemacht werden soll.

In elf Leitthemen, jedes Leitthema aufgeteilt in unterschiedliche Handlungsfelder und Schlüsselprojekte, von A wie Aufwertung des Stadtgartens und des alten Friedhofs bis Z wie Zukunftssicherung der Stadt als Schulstandort, ist das Konzept aufgeteilt. Es entstand mit maßgeblicher Beteiligung der Bürger, die in Bürgerwerkstätten ihre Ideen und Vorschläge einbringen konnten, wie sie ihre Stadt in Zukunft sehen und erleben wollen.

Die Leitthemen sind beispielsweise gegliedert in Wirtschaft, Freizeit, Gesundheit und Sport, Bildung, Mobilität, Wohnen und allgemeine Lebensqualität. In jeweiligen Schlüsselprojekten werden dazu konkrete Möglichkeiten zu Verbesserungen zum bisherigen Zustand aufgelistet. So wird beispielsweise im Leitbild Heimat für Spitzenunternehmen der Ausbau der Vereinbarkeit von Familie und Beruf aufgelistet. Schlüsselprojekte hierbei können flexiblere Betreuungsangebote, aber auch die Vermittlung ambulanter und stationärer Betreuungsmöglichkeiten für pflegebedürftige Angehörige sein. Auch der Erhalt der Kulturlandschaft und bessere Vernetzung der Grünflächen und Erholungsräume sind Teil eines Leitbildes, ebenso wie Verbesserung des öffentlichen Stadt- und Regionalverkehrs.

Ein Leitbild ist mit „Lebendige Kernstadt“ umschrieben, in dem die Weiterentwicklung des besonderen Charakters der Innenstadt und seiner Nutzungsmischung aus Wohn- und Geschäftshäusern ebenso verankert ist wie die Stärkung des Stadtkerns als regionales Versorgungszentrum.

Als oberste Priorität nannte Dörte Meinerling die Antragsstellung für die Städtebauförderung. Gleichzeitig sollen einige kleinere und finanzierbare Projekte „zeitnah umgesetzt werden als Signal für die Bürger.“ Um die Erfolge bei der Umsetzung des Leitbilds, dessen Inhalt nicht in Stein gemeißelt ist und sich an neue Anforderungen und Gegebenheiten anpassen kann und wird, zu überprüfen und neue Vorschläge für weitere Projekte zu machen, wird in Kürze zudem ein Entwicklungsbeirat gegründet. Dieser setzt sich aus Vertretern verschiedener Gruppen wie den Gemeinderatsfraktionen, Jugendgemeinderat, Stadtverwaltung, Schulen, Handel, Gewerbe und Industrie, Sozial- und Kulturbereich zusammen.

Bürger-Info

Am kommenden Dienstag, 30. Mai, findet in der Stadthalle eine Bürgerinformationsveranstaltung statt, bei der das integrierte Stadtentwicklungskonzept 2030 detailliert vorgestellt wird. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. (spr)